13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Denunciaron a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria con una productora de la familia Badía

La presentación fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires por Recordvisión S.A que, para el Bailando 2023, le brindó servicio de toda la técnica y equipamiento de luces y sonido.

Por
Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli

Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli

El conductor de televisión aclaró la situación económica que pasa su empresa de contenidos.

El conductor de televisión aclaró la situación económica que pasa su empresa de contenidos.

Redes Sociales

La productora Recordvisión S.A, perteneciente a la familia de Juan Alberto Badía, denunció penalmente a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria, luego de haberle brindado el servicio de toda la técnica y equipamiento de luces y sonido para el programa Bailando 2023.

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 
Te puede interesar:

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

La presentación fue radicada por Carlos Ramón Badia, hermano del histórico locutor, conductor y mentor del propio Tinelli, ante el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número CCC 43413/2025, donde se lo acusa al empresario de no haber saldado una deuda hace dos años.

Para la producción del Bailando 2023, la productora de Tinelli, La Flia, contrató a Recordvisión para que se le brinde servicio sobre cámaras, luces, sonido, control de aire, y todo el equipamiento necesario para el armado del show. Con el paso de los meses nunca se estableció el pago firmado en los contratados, por lo que comenzó una escalada del problema que terminó con una denuncia ante la justicia.

carlos-ramon-badia
Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

Las negociaciones por recuperar la inversión se habían extendido durante meses, sin que se llegara a un acuerdo. Esto, a pesar de que hay documentación que acredita la admisión de la deuda y de reiteradas promesas de cancelación por parte del Tinelli, que se mantiene en silencio sobre el tema.

En este marco, la Asociación Argentina de Actores ya había denunciado públicamente a la empresa de Tinelli por los impagos del último Bailando, y figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni también manifestaron públicamente sus problemas para cobrar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

La NASA se está encargando de la investigación de varios planetas posiblemente habitables

Este exoplaneta está siendo analizado por la NASA: hay una posibilidad de que tenga océanos

como podes renovar la licencia de conducir y que costo tiene en el final de 2025

Cómo podés renovar la licencia de conducir y qué costo tiene en el final de 2025

La pesca de arrastre, uno de los grandes riesgos para el mar.
play

"Traer el mar a la ciudad": el desafío de concientizar sobre las amenazas que enfrenta el océano y su biodiversidad

Rating Cero

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

Las nuevas Películas que llegan a Netflix con elencos estelares
play

Esta película con Sandra Bullock, Cate Blanchett y hasta Rihanna llegó a Netflix con muchas estrellas más: cuál es

El tráiler anticipa paisajes de Turquía, rituales cargados de simbolismo y escenas que adelantan la tensión entre ciencia y mito.
play

Tiene solo 14 capítulos, está en Netflix y es furor mundial: la serie turca que tenés que ver

Oceans 8 una película estadounidense de 2018 que está siendo tendencia en Netflix.
play

Ocean's 8 es la película llena de estrellas que llegó a Netflix con Sandra Bullock a la cabeza: de qué se trata

Thiago fue trasladado al Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno.

Brutal accidente en moto de Thiago Medina: qué dijo una de las testigos del choque

últimas noticias

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense

Hace 18 minutos
Waldo Bilbao estaba prófugo desde octubre de 2023.

Detuvieron al narco Waldo Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Hace 25 minutos
play
Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

Hace 26 minutos
Estos electrodomésticos no son seguros para conectar a una zapatilla.

Es un peligro: no enchufes nunca estos electrodomésticos en una zapatilla porque puede terminar en un incendio

Hace 27 minutos
En el horóscopo de hoy, Esperanza Gracia, la astróloga más reconocida de España, centra su mirada en cuatro protagonistas del zodiaco.

Aries, Tauro, Géminis y Sagitario: el mensaje de Esperanza Gracia para estos signos hoy

Hace 27 minutos