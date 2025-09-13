Denunciaron a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria con una productora de la familia Badía La presentación fue radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires por Recordvisión S.A que, para el Bailando 2023, le brindó servicio de toda la técnica y equipamiento de luces y sonido. Por







Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli El conductor de televisión aclaró la situación económica que pasa su empresa de contenidos. Redes Sociales

La productora Recordvisión S.A, perteneciente a la familia de Juan Alberto Badía, denunció penalmente a Marcelo Tinelli por una deuda millonaria, luego de haberle brindado el servicio de toda la técnica y equipamiento de luces y sonido para el programa Bailando 2023.

La presentación fue radicada por Carlos Ramón Badia, hermano del histórico locutor, conductor y mentor del propio Tinelli, ante el Juzgado Criminal y Correccional N°16 de la Ciudad de Buenos Aires bajo el número CCC 43413/2025, donde se lo acusa al empresario de no haber saldado una deuda hace dos años.

Para la producción del Bailando 2023, la productora de Tinelli, La Flia, contrató a Recordvisión para que se le brinde servicio sobre cámaras, luces, sonido, control de aire, y todo el equipamiento necesario para el armado del show. Con el paso de los meses nunca se estableció el pago firmado en los contratados, por lo que comenzó una escalada del problema que terminó con una denuncia ante la justicia.

carlos-ramon-badia Carlos Ramón Badía presentó la denuncia contra Marcelo Tinelli.

Las negociaciones por recuperar la inversión se habían extendido durante meses, sin que se llegara a un acuerdo. Esto, a pesar de que hay documentación que acredita la admisión de la deuda y de reiteradas promesas de cancelación por parte del Tinelli, que se mantiene en silencio sobre el tema.

En este marco, la Asociación Argentina de Actores ya había denunciado públicamente a la empresa de Tinelli por los impagos del último Bailando, y figuras como Florencia Peña y Luisa Albinoni también manifestaron públicamente sus problemas para cobrar.