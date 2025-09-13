IR A
IR A

Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Su expareja compartió en Instagram la situación del participante de Gran Hermano 2022. El joven permanece internado en el Hospital de Moreno.

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto en Moreno. En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado", informó Daniela Celis, expareja del joven.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.
Te puede interesar:

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

La madre de sus hijas, quien también participó del reality show en 2022, compartió una actualización del parte médico en una historia de Instagram, donde expresó que "en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Daniela exgran hermano parte médico Thiago Medina
Daniela Celis compartió información sobre el estado de salud de Thiago Medina en redes sociales.

Daniela Celis compartió información sobre el estado de salud de Thiago Medina en redes sociales.

Además, Celis explicó que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo". Por el momento, la familia continúa esperando el "parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora".

Por último, Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".

Qué le pasó a Thiago Medina en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un accidente en moto y está internado en el Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno con pronóstico reservado.

El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, allegados y seguidores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Daniela y Thiago son padres de gemelas.

El desgarrador pedido de Daniela Celis, tras el accidente de Thiago Medina: "Hagamos una cadena de oración"

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

El exGran Hermano Thiago Medina tuvo un grave accidente y está en terapia intensiva

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

La nueva edición de Gran Hermano﻿ tendrá su casa en un parque de diversiones.

Sorpresa: la nueva casa de Gran Hermano estará en un parque de diversiones

La Tora contó qué pasó con el cantante de cumbia.

El drama de La Tora tras su separación de Maxi Kilates: "Faltó..."

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

últimas noticias

El nuevo look de Wanda que encendió las redes.

El look verde gastado que lució Wanda Nara: calza y top con escote

Hace 16 minutos
¿Cómo puedo reciclar las baterías que ya no uso más?

Cuáles son las nuevas metodologías para reciclar las baterías

Hace 18 minutos
Anses ya definió cuál será el monto de la jubilación mínima en octubre tras la difusión del dato de IPC de agosto.

A cuánto quedó la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 con aumento confirmado

Hace 42 minutos
Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online.  

De qué forma podés ahorrar en la compra de supermercado si sos jubilado en septiembre 2025

Hace 44 minutos
Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

Hace 1 hora