Operaron de urgencia a Thiago Medina tras sufrir un grave accidente con su moto: Daniela Celis contó detalles de su salud

Su expareja compartió en Instagram la situación del participante de Gran Hermano 2022. El joven permanece internado en el Hospital de Moreno.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina está internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente con su moto en Moreno. En las últimas horas fue operado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva "completamente sedado" , informó Daniela Celis , expareja del joven.

Los desgarradores mensajes de los compañeros de Thiago Medina en Gran Hermano: "Va a estar todo bien"

La madre de sus hijas, quien también participó del reality show en 2022, compartió una actualización del parte médico en una historia de Instagram, donde expresó que " en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva".

Además, Celis explicó que " presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo ". Por el momento, la familia continúa esperando el " parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora ".

Por último, Daniela cerró el mensaje con "apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias".

Qué le pasó a Thiago Medina en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, sufrió un accidente en moto y está internado en el Hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno con pronóstico reservado.

El joven de 22 años ingresó con importantes heridas producto de un siniestro vial, en la Ruta Nacional 7, en el cruce con la calle La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez. Según trascendió, su estado de salud es delicado y el pronóstico se mantiene reservado, lo que generó una profunda preocupación entre sus familiares, allegados y seguidores.