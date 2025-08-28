28 de agosto de 2025 Inicio
El fútbol de luto: murió un joven de las inferiores de Atlético Tucumán

El "Decano" confirmó la noticia este jueves y expresó su apoyo a la familia del deportista. Tenía 15 años.

El adolescente jugaba en la division juveniles del CAT.

El juvenil Mateo Briseño, que jugaba en las inferiores de Atlético Tucumán, falleció este jueves Había nacido en la ciudad de Concepción, a 80 kim de la capital provincia, y empezó su camino en el fútbol en la escuelita del club. Tenía 15 años.

El "Decano" confirmó la noticia en sus redes sociales: "El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente comunicar el fallecimiento de Mateo Briseño, jugador de nuestra división juveniles, categoría 2009, integrante del bloque azul", escribieron.

"Acompañamos a su familia, seres queridos, compañeros y entrenadores en este doloroso momento, elevando una oración por el eterno descanso de su alma", agregaron.

La triste noticia atravesó las paredes de su club y distintos clubes expresaron su solidaridad, como lo hizo su rival San Martín de Tucumán, donde le dieron el pésame y les deseo fuerza a la familia. "Desde el Club A. San Martín lamentamos profundamente el fallecimiento de Mateo Briseño, juvenil de Atlético Tucumán. Enviamos nuestro más sentido pésame a la institución y a todos sus seres queridos en este difícil momento".

En el caso de Concepción FC dio su apoyo al exjugador del club y su familia: "El Concepción Fútbol Club lamenta el fallecimiento de Mateo Briseño, sobrino de un ex jugador Cuervo, Damián Briseño. Enviamos nuestras condolencias a sus padres, familiares y amigos. QEPD".

Según el diario Infobae, el joven transitaba una enfermedad que había sido diagnosticada en los últimos meses. Sus restos fueron velados este jueves en la ciudad de Concepción.

