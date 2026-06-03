3 de junio de 2026 Inicio
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El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles

El Ejecutivo estableció una implementación escalonada de nuevas alícuotas para el Derecho de Exportación con el objetivo de "fortalecer el impulso exportador del sector agroindustrial". Cuáles son los productos incluidos en la medida.

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El Gobierno bajó las retenciones para el agro y los biocombustibles
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El Gobierno estableció nuevas alícuotas para el Derecho de Exportación (DE) aplicables a varios productos agrícolas y biocombustibles, una baja de retenciones que apunta a "fortalecer el impulso exportador del sector agroindustrial".

Una nueva postergación del aumento de impuestos a los combustibles.
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La medida se implementó a través del Decreto 423/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión había sido adelantada por el mandatario durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y explicada en detalle un día después por el titular del Palacio de Hacienda. Tal como precisaron entonces, la norma introduce una reducción de dos puntos a aplicar desde ahora trigo y cebada; mientras que, para soja, maíz, girasol y sorgo, una baja gradual que comenzará desde enero de 2027.

Además, el biodiésel tendrá retenciones cero si es obtenido a base de alguno de los cultivos “bioenergéticos” como carinata, cártamo, colza o camelina, mientras que pagará una alícuota que bajaría del 21% en la actualidad al 13% en diciembre de 2028 si se elabora en base a aceite de soja.

Noticia en desarrollo.-

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