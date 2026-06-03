3 de junio de 2026 Inicio
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Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la Ley de Financiamiento

La FEDUN realizará este miércoles y jueves una nueva medida de fuerza en universidades nacionales. Exigen la reapertura de las paritarias y reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la ley de financiamiento
Paro universitario de 48 horas: docentes reclaman aumento salarial y la ley de financiamiento

Los docentes de las universidades nacionales llevarán adelante este miércoles y jueves un paro de 48 horas en todo el país, en el marco de un plan de lucha que mantiene el sector por la situación presupuestaria de las casas de estudio y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

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La medida fue ratificada por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN) tras un encuentro de sus representantes gremiales de distintas provincias, donde se evaluó la continuidad de las acciones de protesta y las actividades organizadas para visibilizar el conflicto universitario.

Además de la suspensión de actividades académicas, la jornada incluirá movilizaciones, clases públicas y otras iniciativas destinadas a exponer la situación que atraviesan las universidades públicas.

Entre los principales reclamos, la federación exige la reapertura de paritarias y cuestiona la falta de avances en las discusiones paritarias. Desde el sindicato sostienen que los salarios docentes registran un fuerte deterioro desde el inicio de la gestión de Javier Milei y advierten sobre el impacto de esa situación en el sistema universitario.

La organización también insiste en la necesidad de que el Gobierno avance con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Según plantean, esa herramienta resulta clave para garantizar el funcionamiento de las instituciones de educación superior y sostener las condiciones de enseñanza, investigación y extensión.

Durante el plenario, los dirigentes sindicales señalaron que la ausencia de negociaciones salariales responde a una decisión política que profundiza el ajuste sobre las universidades nacionales.

Por otra parte, la FEDUN confirmó su adhesión a las movilizaciones convocadas bajo la consigna “Ni Una Menos”, que tendrán lugar esta semana en distintos puntos del país tras el femicidio de Agostina Vega en Córdoba.

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