La ironía de Javier Milei para volver a criticar a Juan Román Riquelme: "Lo eligió un hincha de River"

El jefe de Estado utilizó el sarcasmo y cargó nuevamente contra el presidente de Boca, en el marco de un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Javier Milei criticó a Juan Román Riquelme.

En un almuerzo con empresarios en el CICyP, Milei manifestó sarcásticamente que Riquelme fue elegido por un simpatizante del Millonario y mencionó al ministro de Economía, Luis Caputo, además de otro espectador de su discurso: "Creo que al presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. Fue Toto o vos".

En tanto, los dichos del jefe de Estado se sumaron a distintos cuestionamientos contra el presidente del club de La Ribera. Una de las últimas críticas se produjo en noviembre de 2024, cuando enfatizó que "la gestión de Riquelme es un desastre".

En tal sentido, en aquella oportunidad en diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que la máxima autoridad del Xeneize simpatiza con el kirchnerismo: "Había dos cosas en juego, una cuestión institucional y de pensamiento que tiene que ver con que yo no estaba de acuerdo con la forma de ver... digamos, en el fondo es un kirchnerista manejando Boca".

Lo hizo durante un discurso que brindó ante empresarios en un almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde hizo referencia al escándalo que salpica a su hermana Karina y a la situación que sufrió durante la caravana en Lomas de Zamora. "Los ataques me envalentonan", desafió.

El mandatario fue recibido por la nueva titular de la entidad, Bettina Bulgheroni, que en mayo se había convertido en la primera mujer designada para conducir la organización que reúne a las principales centrales empresarias del país.

“La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecer y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más”, señaló en un primer momento Milei ante los empresarios que asistieron al almuerzo.

En el mismo sentido, abogó esperar que "todo se aclare tan pronto como sea posible" y lamentó que "los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia, en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen”.

