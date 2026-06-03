3 de junio de 2026 Inicio
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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

El capitán de la selección campeona del mundo fue distinguido con uno de los galardones más importantes del ámbito internacional.

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Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel internacional. La decisión fue adoptada por un jurado integrado por especialistas de distintas disciplinas, que evaluó 27 postulaciones provenientes de 12 países.

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Al anunciar el premio, los organizadores resaltaron la extraordinaria carrera del futbolista argentino y remarcaron tanto sus logros deportivos como su impacto social. En los fundamentos de la elección señalaron su “deslumbrante talento” y una trayectoria marcada por la excelencia, además de valorar el trabajo solidario que impulsa para favorecer el acceso a la educación.

El jurado también destacó aspectos de su perfil personal y profesional, al considerar que se ganó "el respeto y la admiración de todos gracias a su constancia, humildad y capacidad para priorizar el juego colectivo".

A pocas semanas de cumplir 39 años, el próximo 24 de junio, Messi se convirtió en el primer deportista argentino en recibir esta distinción. El reconocimiento llega en la antesala de la Copa del Mundo de 2026, torneo que marcará su sexta participación mundialista con la camiseta argentina.

Qué es el Premio Princesa de Asturias

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a figuras cuya trayectoria trasciende el rendimiento competitivo y genera un impacto positivo en la sociedad. En ese sentido, la labor desarrollada por Messi a través de iniciativas vinculadas con la educación y la infancia fue uno de los aspectos más valorados por los integrantes del jurado.

Entre los distinguidos de la edición 2026 también figuran la cantante y compositora Patti Smith, premiada en la categoría Artes, y el estudio de animación Ghibli, reconocido en Comunicación y Humanidades.

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