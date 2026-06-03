Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria El capitán de la selección campeona del mundo fue distinguido con uno de los galardones más importantes del ámbito internacional. Por Agregar C5N en









Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y suma otro reconocimiento a su trayectoria

Lionel Messi fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel internacional. La decisión fue adoptada por un jurado integrado por especialistas de distintas disciplinas, que evaluó 27 postulaciones provenientes de 12 países.

Al anunciar el premio, los organizadores resaltaron la extraordinaria carrera del futbolista argentino y remarcaron tanto sus logros deportivos como su impacto social. En los fundamentos de la elección señalaron su “deslumbrante talento” y una trayectoria marcada por la excelencia, además de valorar el trabajo solidario que impulsa para favorecer el acceso a la educación.

El jurado también destacó aspectos de su perfil personal y profesional, al considerar que se ganó "el respeto y la admiración de todos gracias a su constancia, humildad y capacidad para priorizar el juego colectivo".

A pocas semanas de cumplir 39 años, el próximo 24 de junio, Messi se convirtió en el primer deportista argentino en recibir esta distinción. El reconocimiento llega en la antesala de la Copa del Mundo de 2026, torneo que marcará su sexta participación mundialista con la camiseta argentina.

Qué es el Premio Princesa de Asturias El Premio Princesa de Asturias de los Deportes reconoce a figuras cuya trayectoria trasciende el rendimiento competitivo y genera un impacto positivo en la sociedad. En ese sentido, la labor desarrollada por Messi a través de iniciativas vinculadas con la educación y la infancia fue uno de los aspectos más valorados por los integrantes del jurado.