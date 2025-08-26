A 30 años de la profesionalización del rugby: cuáles fueron los clubes del fútbol argentino que incursionaron en el deporte

Pese a que la división entre amateurismo y profesionalismo construyó un muro entre ambos deportes, que comparten un origen común, hubo varios intentos de las entidades afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de aventurarse en los tackles y los scrums.

Gimnasia y Esgrima La Plata disputó partidos de rugby en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en el bosque platense.

El 26 de agosto de 1995, hace apenas 30 años, el International Rugby Football Board, hoy World Rugby, entidad madre del rugby mundial, lo declaró un deporte "abierto" y terminó con más de un siglo de amateurismo, que en Argentina tomó un cariz casi religioso e implicó una separación tajante entre el fútbol, profesional, y la pelota ovalada. Sin embargo, a lo largo de la historia, hubo varios intentos de los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de incursionar en los tackles y los scrums .

El vínculo entre el fútbol y el rugby es innegable : ambos comparten su origen en los viejos y violentos juegos de pelota ingleses que las escuelas de élite tomaron como parte de la educación de sus estudiantes, y a los que luego terminaron dando cuerpo normativo. En 1863, once clubes fundaron The Football Association en un pub de Londres. Ocho años más tarde, nació la Rugby Football Union. Por ser las primeras, ambas conservan sus denominaciones sin gentilicio ni mención a Inglaterra.

Ambos deportes llegaron rápidamente a Argentina de la mano de los británicos , a cargo de los ferrocarriles y otras inversiones estratégicas. El primer partido de fútbol en el país se jugó en 1867 , cerca de donde hoy está el Planetario, en el barrio porteño de Palermo. En 1874, se disputó el encuentro inaugural de rugby , en Flores. Los primeros torneos organizados comenzarían en 1891 y 1899, respectivamente.

En los primeros años, ambas competencias, limitadas al ámbito del Río de la Plata y Rosario, tenían a varias instituciones en común como Belgrano, Lomas y Rosario Athletic, todas entidades vinculadas a la colectividad británica. Con el tiempo, el componente social de los dos deportes fue cambiando : el fútbol tuvo una mayor penetración popular, mientras que el rugby decidió permanecer en un círculo más cerrado.

La clave de esta diferencia fue el amateurismo: con la profesionalización del fútbol en 1931, la entonces Unión de Rugby del Río de la Plata (hoy Unión Argentina de Rugby) dictaminó que la pelota ovalada no podía picar en aquellos clubes que tuvieran deporte rentado. Sin embargo, fueron varias las oportunidades en las que instituciones asociadas a la AFA intentaron sumar al "juego de las anchas espaldas y narices chatas" , como se decía años atrás.

Deporte en Argentina: los clubes de fútbol que incursionaron en el rugby

Quilmes

El viejo Athletic es considerado uno de los decanos del fútbol argentino. Sin embargo, fiel a su raigambre británica, que se materializaba en su histórico chalet, también jugó al rugby en sus primeros años y disputó varios partidos con Rosario Athletic, con el que lo unía un acuerdo de reciprocidad de socios. Según contaron Juan Carlos Bertta y Gustavo Severo en su libro El secreto del rugby argentino, el Cervecero solo jugó una temporada oficial, en Segunda División, en 1909.

Quilmes Athletic Club chalet 1920 El viejo chalet inglés de Quilmes Athletic, construido en la década del '20 en la sede de Guido. X @ViejosEstadios

Racing

El rugby tuvo un paso breve por la Academia. Arrancó en 1910, con varios jugadores que migraron desde Gimnasia y Esgrima (GEBA) tras ser suspendidos por agredir a jugadores de Belgrano. En 1911 se afilió a la River Plate Rugby Union, pero el debut fue poco auspicioso.

En el primer partido por la Copa Competencia, Racing se enfrentaba a Belgrano. Y las rencillas, nacidas pocos meses atrás, se reavivaron: una nueva gresca obligó a la suspensión del encuentro. La Unión interpretó que la pelea había sido iniciada por la Academia y suspendió al club por 100 años.

Atlanta

El Bohemio debutó en la River Plate Rugby Union en mayo de 1912 con una goleada 0-30 ante Lomas. Los resultados no acompañaron: en julio, recibiría 38 puntos de parte de GEBA. Esto, sumado al intento infructuoso de anotar a los jugadores de Racing que habían sido suspendidos, llevó a la desafiliación en 1913.

Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata rugby 1912 Estudiantes de La Plata tuvo tres incursiones en el rugby organizado. El secreto del rugby argentino

El Pincha dio el puntapié inicial del rugby en la capital bonaerense, en 1912. En esa incursión, que duró un año, se destacaron integrantes del equipo de fútbol que sería campeón de la disidente Federación Argentina en 1913, como Ricardo González Bonorino y Jorge Luis Hirschi, quien luego fue un destacado dirigente y dio su nombre al estadio de 1 y 57. También participó Antonio Bilbao la Vieja, de familia platense, a la postre figura del Club Atlético de San Isidro (CASI), de la selección y renombrado arquitecto y dirigente.

Entre 1922 y 1923 hubo un nuevo intento de Estudiantes por participar del rugby organizado, esta vez en Segunda división. Más tarde, entre 1928 y 1930 volvió a afiliarse y jugó en Tercera. Y en uno de esos años hubo clásico.

Gimnasia y Esgrima La Plata

El Lobo se afilió a Tercera en 1925, con un grupo conformado por remeros del Club Regatas. Bilbao la Vieja colaboraba en los entrenamientos y la difusión del deporte en la ciudad de las diagonales. En 1929, al mismo tiempo que el equipo de fútbol campeonaba en la Asociación Amateurs Argentina de Football (AAmAF), los muchachos del rugby ascendían a Segunda. En 1932, llegaron a Primera.

Inicialmente, los partidos se jugaban en el Bosque, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, que de hecho fue inaugurado oficialmente con un encuentro de rugby ante el CASI el 19 de noviembre de 1924, en los 42 años de la fundación de la ciudad. Más tarde, se trazó un campo de juego en el triángulo entre 60, 118 y la avenida Iraola.

Gimnasia y Esgrima La Plata rugby 1925 El rugby del Lobo platense se inició en 1925. Museo, Archivo y Biblioteca Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

La profesionalización del fútbol trajo problemas, debido a las normativas de la entidad madre del rugby argentino. Los triperos le buscaron la vuelta constituyendo un club, en los papeles, nuevo: Gimnasia y Esgrima La Plata Rugby Club.

Finalmente, en 1934 se completó la separación y el equipo se refundó como La Plata Rugby Club, hoy protagonista del Top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA). Una versión asegura que el amarillo de la camiseta se debe a que era el color que mejor tapaba las franjas azules de las viejas casacas del Lobo.

Clásico platense de rugby

En 1928, Gimnasia y Estudiantes compartieron la sección B de la Tercera División. El 17 de junio jugaron en el Bosque, en un disputado 0 a 0. El 19 de agosto, en la revancha en 1 y 57, el Pincha ganó 5 a 0 con try de F. Escobar convertido por Cassani.

Estudiantes Gimnasia 1928 rugby En agosto de 1928, Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico platense, pero de rugby. Diario El Día

Rosario Central

Mientras el grueso del rugby transcurría en Buenos Aires, en la Chicago argentina, el iniciador del deporte fue el viejo Rosario Athletic, también dueño de tres títulos internacionales en fútbol (Tie Cup 1902, 1904 y 1905) y que hoy participa en Primera A, segunda división de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y, entre tantas otras cosas, jugó al rugby con Central y con Newell's.

El periodista e historiador autodidacta Germán Alarcón dio con un partido de 1906 en Plaza Jewell, el campo de deportes más antiguo del país, que data de 1889, propiedad de Atlético del Rosario. Los locales recibieron al XV canalla, que jugó con 14, y lo derrotaron por 9 (3 tries) a 7 (1 try y 1 drop).

En 1932, ya fundada la Unión de Rugby de Rosario (entonces Santa Fe Rugby Union) hubo un nuevo intento de Central de incorporar al rugby, pero nunca terminó de convertirse en una actividad formal del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CGermanAlarcon/status/1526366409219096576&partner=&hide_thread=false 13 de mayo de 1906.

Partido de RUGBY entre @plazajewell y @RosarioCentral. Varios jugadores de fútbol en la formación de Central como Braithwaite Wilkinson, el arquero Arthur Norris, Julio Cantón, Charles Nissen y hasta un peluquero alemán de nombre Martin Polack. pic.twitter.com/Y8jlB2T4hj — Germán Alarcón (@CGermanAlarcon) May 17, 2022

Newell's

El rugby leproso guarda un costado más institucional ya que fue uno de los fundadores de la Santa Fe Rugby Union en 1928. Sin embargo, no participó de torneos oficiales.

El periodista Leonardo Volpe, especializado en la historia de Newell's, halló un partido de 1908 entre su equipo y Atlético del Rosario y Newell's, aunque no hay noticias de las formaciones ni del resultado.

Sportivo Barracas

El arrabalero milita en Primera C, aunque supo codearse con lo más grande del fútbol nacional e internacional, con su emblemático estadio donde se marcó el primer gol olímpico de la historia. Pero Sportivo Barracas también jugó al rugby: debutó en Tercera en 1927 y ascendió a Segunda en 1928.

Sin embargo, con los años el entusiasmo fue bajando lentamente y el rugby en el club se fue diluyendo. La estocada final se la dio una desafiliación por inconductas de jugadores y público en 1934.

Sportivo Barracas rugby 1927 Sportivo Barracas se afilió a la River Plate Rugby Union en 1927. El secreto del rugby argentino

Ituzaingó

El Verde tuvo dos incursiones en el rugby oficial. La primera, entre 1930 y 1931, en una cancha a una cuadra del actual estadio, en la hoy frontera con Castelar. Hubo un segundo intento, entre 1950 y 1956, que alternó buenas y malas pero no logró consolidarse.

Ferrocarril Oeste

Caballito tiene un largo vínculo con el rugby. Allí era local Flores Athletic Club, fundador de la UAR, y se jugaron las primeras finales. A pocos metros de ese lugar, el Club Ferro Carril Oeste erigió su estadio, el Arquitecto Ricardo Etcheverri, que fue sede en 1932 de los partidos de la gira de los Junior Springboks y albergó épicas gestas de Los Pumas en los '70 y '80.

Ferro Carril Oeste rugby 1939 El rugby de Ferro ascendió a Segunda en 1939.

El rugby en Ferro, con camiseta verde y blanca a rayas, empezó en Tercera en 1931, con buenas actuaciones que lo llevaron a Segunda en 1939, año en el que casi ascendió a Primera. En 1940, pasó lo mismo que con Gimnasia: al tener un deporte profesional, el club no podía competir.

Volvió en 1946, tras haber apelado al recurso de crear un club que prometía ser una institución separada: Ferrocarril Oeste Rugby Club. Jugaban en la cancha atrás del estadio, sobre Avellaneda. En 1960, la UAR descubrió la triquiñuela (no había club nuevo, era lo mismo) y los desafilió.

Comunicaciones

Con su viejo nombre de Correos y Telégrafos y cancha donde hoy está el CeNARD, el Cartero se afilió a la Unión de Rugby del Río de la Plata en 1943. Nunca pasó de la Tercera División, donde jugó hasta 1959, cuando fue desafiliado por haberse sumado a la AFA.

Comunicaciones Correos y Telégrafos rugby Comunicaciones también participó de los torneos oficiales de rugby.

La FEDAR, una UAR paralela

En 1978, la UAR desafilió a Obras Sanitarias, en medio de acusaciones de profesionalismo dada la preeminencia del básquet en el club. Su presidente, Miguel Mancini, padre de Raquel, dirigente todopoderoso de la época, creó en 1981 la Federación Argentina de Rugby (FEDAR), una entidad paralela abierta al profesionalismo y pensada como proyecto a largo plazo para promover al rugby como salida laboral para profesores de Educación Física y, algún día, tener planteles profesionales.

River Plate rugby 1982 River Plate participó de la Federación Argentina de Rugby (FEDAR) con una quinta división.

En esta federación disidente participaron clubes de fútbol como River (había intentado afiliarse a la UAR en 1932, sin éxito) y Vélez. También la integró San Miguel, cuyos jugadores fundaron más tarde San Miguel Rugby y Hockey Club, hoy en la quinta división del rugby porteño. El proyecto FEDAR no levantó vuelo y se desarmó en 1984.

Más tarde, las décadas de 2000 y 2010 vieron nacer a varios proyectos de rugby en clubes de fútbol, que debido a la normativa contra el profesionalismo no pudieron afiliarse plenamente a la URBA y compitieron en su Liga Empresarial, como San Lorenzo, o en el llamado rugby social, más dedicado a una función de contención que deportiva, como Almirante Brown, pero no lograron prolongarse en el tiempo.

Rugby San Lorenzo de Almagro Pedro Bidegain San Lorenzo es otro de los clubes afiliados a la AFA que incorporó el rugby.

Gimnasia y Tiro (Salta)

En 1952, el Albo pidió la afiliación a la entonces Unión de Rugby del Valle de Lerma, hoy Unión de Rugby de Salta. Todavía compite en el torneo salteño y del NOA y en 1999 se dio el lujo de ser el primer campeón regional del Noroeste.

Gimnasia y Tiro Salta rugby El equipo de rugby de Gimnasia y Tiro de Salta. Norte Rugby

Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

El Lobo fue uno de los fundadores de la Unión Jujeña de Rugby en 1966 y la práctica se extendió hasta los '80. En 2018, el rugby en el club se refundó y crece a paso firme, jugando tanto en su unión como de invitado en la salteña.

Atlético Tucumán

El Decano, primer equipo de fútbol del país en usar camiseta celeste y blanca a franjas verticales, también fue pionero del rugby tucumano: organizó el primer torneo en 1924 y, en 1944, participó del primer certamen oficial de la Unión del Rugby del Norte, hoy Unión de Rugby de Tucumán. Poco después, abandonó la práctica.

Su estadio, el Monumental José Fierro, fue escenario en 1992 de una de las páginas doradas del rugby tucumano: el seleccionado de la provincia venció a Francia 25 a 23 en un partido inolvidable.

Otro vínculo entre la pelota redonda y la ovalada del Atlético se dio de la mano de Martín Terán. Tras dos mundiales como wing de Los Pumas, se calzó la albiceleste del Decano y jugó 6 partidos como delantero en la B Nacional 96/97, donde se destacó por un recordado gol de cabeza que sirvió para mantener la categoría.

Martín Terán Atlético Tucumán Martín Terán fue wing de Los Pumas y 9 de Atlético Tucumán.

San Martín (Tucumán)

El rugby santo nació en 2009 y juega el Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby de Tucumán. Sin embargo, para poder hacerlo utiliza otro escudo y el nombre San Martín Rugby Club, por la cuestión de la incompatibilidad con el fútbol.