El fuerte cruce entre Lionel Messi y Davo Xeneize en un stream: "Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?"

El jugador de la Selección argentina y el influencer protagonizaron un divertido momento durante una transmisión del partido de Deportivo LSM, equipo que juega en el ascenso uruguayo y fue fundado junto su compañero y amigo Luis Suárez.

Davo Xeneize le preguntó a Messi como hacía el mate y generó la risa de todo el chat.

El jugador de la Selección argentina Lionel Messi, y el streamer Davo Xeneize protagonizaron este sábado un divertido cruce durante la transmisión en vivo del partido de Deportivo LSM , equipo que juega en el ascenso uruguayo y fue fundado junto su compañero y amigo Luis Suárez. "Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?" , le señaló el rosarino al influencer que previamente había lanzado una crítica referida al excesivo consumo de mate.

La aparición de Messi tomó por sorpresa al reconocido hincha de Boca, que formaba parte de una Watch Party junto al delantero uruguayo y el streamer La Cobra, quienes reaccionaban en vivo al partido entre Montevideo Boca Jrs. x Deportivo LSM, correspondiente a la categoría Divisional D del fútbol uruguayo.

"Leo te hago una consulta ¿el mate como lo tomás vos?", le consultó Davo Xeneize a Messi, quien lo frenó en seco para advertirle: "Pará, pará, ¿qué vas a preguntar? No empecé a preguntar eh que estamos mirando el partido eh!".

La respuesta del rosarino generó la risa de todos los presentes y una visible incomodidad del streamer que no sabía de la presencia de Messi en el stream y se mostró sorprendido por la respuesta y la amistosa complicidad entre ambos. "No te largues eh, ¿vas a preguntar del partido?", agregó Messi.

Si bien el momento ocurrió un clima de risas, se dio en un contexto donde días atrás el propio Messi no había terminado de confirmar su presencia en el Mundial 2026 e incluso puso en duda su participación. De esta manera, evitó que Davo le pueda llegar a consultar algo ajeno al momento que los convocaba.

Lionel Messi sigue sin confirmar su presencia en el Mundial 2026

Durante una entrevista, el rosarino se animó a hablar de varios temas y entre ellos no le escapó a lo que pone en vilo a todos los fanáticos del fútbol. “La verdad que es algo extraordinario poder estar en un Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi Selección, si llego”, comenzó respondiendo en una entrevista con NBC News. “Lo evaluaré día a día en la pretemporada con Inter, ver si puedo estar al cien por cien, serle útil al grupo y luego tomaré una decisión”, agregó.

“Obviamente tengo muchísimas ganas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último y poder defenderlo en el campo sería espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la Selección”, aseguró ante el medio estadounidense.

“Me gustaría estar en el Mundial 2026 y veré si realmente puedo estar al 100%. Ojalá Dios me permita hacerlo”, sostuvo el futbolista, quien cumplirá 39 años en la época del torneo y que había dicho hace algunos meses que “por edad, lo más lógico es que no pueda estar”.

Recordando en lo que fue la final frente a Francia, el actual jugador del Inter Miami señaló lo que significó para el levantar dicho trofeo después de años de tropiezos con la Albiceleste: “Lo que pasé y lo que recorrí para conseguir eso, fue el sueño de mi vida, y todo se hizo realidad. Lo que pasé con mi familia, mi gente y Argentina”.

Por otro lado, en los últimos días el rosarino junto a Las Garzas confirmaron la extensión del contrato hasta 2028, dejando en claro que se encuentra en un gran estado de forma. Frente a ello, explicó por qué tomó la decisión de continuar jugando en la Major League Soccer (MLS), la liga de Estados Unidos, donde, en lo que va del año, convirtió 29 goles.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy, en el día a día, en cómo me siento físicamente y mentalmente para seguir jugando y seguir siendo parte de este club. Me sentí muy bien durante el año, me siento feliz viviendo en Miami al igual que mi familia”, reconoció.