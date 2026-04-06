Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.
Télam
El capitán argentino llegaría a la próxima Copa del Mundo con una edad cercana a los 39 años
Tendría la posibilidad de alcanzar un récord inédito de participaciones mundialistas
Su cumpleaños coincidiría nuevamente con el desarrollo del torneo
Mantiene vigencia competitiva y liderazgo dentro del seleccionado
Lionel Messi llegará al debut del Mundial 2026, el 16 de junio frente a Argelia, con 38 años cumplidos, en lo que sería una nueva participación en la máxima cita del fútbol internacional. El delantero argentino, nacido el 24 de junio de 1987, llegaría a la competencia en plena actividad y con un rol central dentro del equipo.
Durante el desarrollo del torneo, el capitán celebraría su cumpleaños número 39, una situación que ya se repitió en otras ediciones. La fecha coincide con la fase de grupos, por lo que el festejo se daría en medio de la competencia.
En caso de disputar el certamen, el rosarino alcanzaría una marca histórica (una más en su lista de records) al convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, ampliando un recorrido que comenzó en 2006 y que se extendió a lo largo de casi dos décadas en la élite.
Los números de Lionel Messi en la historia de los Mundiales
A lo largo de sus participaciones mundialistas, Messi construyó un registro que lo ubica entre los jugadores más influyentes en la historia del torneo. Desde su debut en Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, su rendimiento fue creciendo constantemente en distintas facetas del juego.
En total, disputó 26 partidos en Copas del Mundo, lo que representa la cifra más alta registrada en la competencia. Con ese número, superó la marca previa del alemán Lothar Matthäus y logró convertirse en el jugador con mayor cantidad de presencias en este escenario.
En el apartado goleador, suma 13 tantos, a lo que se le suman 8 asistencias, lo que le permitió convertirse en el máximo anotador de la Selección Argentina en mundiales, superando a Gabriel Batistuta. Además, se ubica en el cuarto puesto de la tabla histórica general, a tres goles del récord que pertenece a Miroslav Klose. Su producción ofensiva se distribuye en distintas ediciones: convirtió en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y alcanzó su mejor registro en Qatar 2022 con siete goles.