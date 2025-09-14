El ex River y Selección Argentina que sufrió depresión: pocos lo sabían El exjugador contó que atravesó un momento muy difícil mientras militaba en un grande de Europa, y estuvo muy cerca de abandonar el deporte. Hoy ayuda a los futbolistas desde otro lugar. Por







Este exfutbolista fue figura en River. Redes sociales

La exigencia que rodea a los futbolistas de élite puede ser difícil de soportar, especialmente cuando los cambios en la carrera son muy bruscos. Hoy en día se presta más atención a la salud mental de los jugadores, pero siempre fue un tema grave, como lo reveló un ex River y Selección argentina que sufrió depresión.

Se trata de Matías Almeyda, quien contó que pasó una etapa complicada en el Inter de Milán, club en el que jugó entre 2002 y 2004. "Tuve cinco años que sufrí bastante y fui ayudado por mi familia, por profesionales. Fui con (Massimo) Moratti y le dije que no quería jugar más. Tenía dos años más de contrato en ese momento", contó el entrenador del Sevilla en conferencia de prensa.

"Al 95% de los futbolistas, al otro día que dejó de jugar, el teléfono no le suena nunca más. Te llaman cada tanto para hacerte un reportaje. La cantidad de amigos que tenías no están más", sostuvo. "Fui amigo de (Diego) Maradona. Al mejor le pasó lo mismo. Entonces, si le pasó a él, le va a pasar a todos", remarcó.

almeyda sevilla

En su caso, contó Almeyda, tomarse una pausa del fútbol lo ayudó. "Yo jugué hasta los 30 en el Inter. No tenía más ganas de jugar al fútbol y me fui al campo, con las vacas, los caballos. Tuve una gran depresión. A los 35 decidí regresar, después de no entrenar y volví a River. Fue mi mejor etapa como futbolista", aseguró.