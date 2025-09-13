Lionel Messi y una noche para el olvido: erró un penal y su Inter Miami fue goleado 3-0 por Charlotte FC El astro argentino quiso picar el balón, pero el arquero rival adivinó su intención y le frustró el grito de gol. Enseguida, el local marcó y, luego, se despachó con una goleada con un hat-trick del israelí Idan Toklomaty. Por







Messi picó la pelota y el arquero adivinó su intención.

Inter Miami fue goleado por 3-0 en su visita a Charlotte FC, en el Estadio Bank of America, por la 28° fecha de la Major League Soccer (MLS) en una noche para el olvido para el astro argentino Lionel Messi y su equipo. El 10 de la Selección argentina falló un penal al intentar picarla y, enseguida, el local se despachó con una goleada gracias a un hat-trick de Idan Toklomaty. Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano quedaron séptimos en la Conferencia Este con 46 puntos.

Un duro cachetazo para Las Garzas fue esta goleada, tras perder la final de la Leagues Cup frente a Seattle Sounders por 3-0. El receso futbolístico por la fecha FIFA no hizo olvidar al conjunto de Miami esa dura caída, y la visita a Charlotte no fue de las mejores en el campeonato.

El estado ánimo y las bajas sensibles como Luis Suárez (suspendido), Baltasar Rodríguez, Allen Obando, Fafa Picault (lesionados) hicieron mella en el conjunto de Fort Lauderdale, que pudo abrir el marcador en manos de su capitán, pero falló como pocas veces se vio. A los 32' del primer tiempo, Leo cayó en el área y cobraron la pena máxima a instancias del VAR: el 10 lo pateó "a lo Panenka", queriendo picar la pelota, pero el arquero croata Kristijan Kahlina se mantuvo parado en el medio del arco y le atajó el disparo.

Embed Messi picó el penal y se lo atajaron pic.twitter.com/RQXus6pi3o — Expe (@Expefutbol) September 14, 2025

Enseguida, el castillo de naipes del equipo rosa se cayó y jamás se pudo recuperar. Tras el fallido penal, enseguida el local marcó el primer gol del partido tras un centro rasante de Kerwin Vargas, que capitalizó muy bien Idan Toklomaty, la figura de la noche.