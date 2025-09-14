14 de septiembre de 2025 Inicio
Adiós a los borcegos: este es el calzado que será furor en el verano 2026

Un diseño clásico vuelve con fuerza y conquista las calles. Esta opción se impone como la más versátil y cómoda para la temporada.

Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Las tendencias de moda cambian cada año, y en el mundo del calzado ya se perfila un giro importante para el verano del 2026. Los borcegos, que dominaron las pasarelas urbanas y los looks juveniles en las últimas temporadas, empiezan a quedar atrás. En su lugar, emerge un modelo clásico que se reinventa para convertirse en el nuevo favorito: las guillerminas.

Este tipo de zapato, que muchos recuerdan por su aire infantil y retro, vuelve con un estilo totalmente renovado. Con materiales modernos, terminaciones elegantes y una versatilidad sorprendente, se instala como la pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegantes. Además, encarna una estética que mezcla comodidad con frescura, dos cualidades muy buscadas en los días de calor.

La fuerza de esta tendencia no se encuentra solo en el diseño, sino en su capacidad de adaptarse a distintos estilos y momentos del día. Desde vestidos ligeros hasta pantalones anchos, las guillerminas se convierten en un acompañamiento ideal para quienes buscan estar a la moda de manera práctica.

Guillermina

Las guillerminas, lo que se viene en el verano 2026

Las guillerminas regresan al centro de la escena con una propuesta fresca que mantiene los rasgos originales, pero con detalles que las actualizan para un público contemporáneo. Hoy se presentan en cuero blando, charol y gamuza, además de variantes con texturas trenzadas o acabados metalizados que aportan un mayor dinamismo.

En cuanto a los colores, predominan los neutros como blanco, beige y negro, perfectos para armar conjuntos versátiles y fáciles de combinar. Para quienes buscan destacar, las versiones en tonos pasteles y colores vibrantes se imponen como la opción preferida, aportando un toque divertido y moderno a cualquier look.

Guillermina

Su éxito se debe en gran parte a la enorme capacidad de adaptación. Durante el día, se lucen con prendas livianas como shorts de lino, vestidos sueltos o faldas tableadas, logrando un estilo fresco. Por la noche, las opciones con pequeños tacos, brillos o pedrería transforman el outfit en una propuesta más elegante, sin perder la comodidad que caracteriza a este calzado.

Referentes de la moda y celebridades ya las adoptaron, convirtiéndolas en tendencia en redes sociales. Los looks más comentados las muestran tanto con microvestidos románticos como con pantalones cargo, confirmando su capacidad para adaptarse a distintos estilos.

