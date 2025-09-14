14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La ceremonia será en París en septiembre. La lista de candidatos promete un ganador inédito en la edición 2025.

Por
El premio

El premio, organizado por la revista France Football, se entrega desde el 2016.

Instagram

El Balón de Oro 2025 ya tiene fecha confirmada y los fanáticos del fútbol cuentan los días para conocer a los nuevos ganadores. La ceremonia distinguirá a los y las futbolistas, entrenadores y equipos más destacados de la última temporada en un evento que cada año concentra la atención del mundo deportivo.

Te puede interesar:

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

El premio, organizado por la revista France Football, se entrega de manera independiente desde 2016, tras la separación de la FIFA. La elección de los galardonados surge del voto de un jurado conformado por 100 periodistas de países que integran el ranking más alto de la federación internacional, lo que refuerza el carácter global y prestigioso del reconocimiento.

Este año, además de los 30 candidatos al Balón de Oro, se definirán los ganadores en las distintas categorías que incluyen al mejor arquero, el futbolista Sub 21 más destacado, el entrenador del año y el premio al club que más sobresalió en la temporada, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Balón de Oro
El premio que otorga la France Football

El premio que otorga la France Football

Balón de Oro 2025: cuándo se entrega

La gala se celebrará el 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París. En esta edición se evaluaron los rendimientos entre julio de 2024 y junio de 2025, abarcando toda una temporada de competencias internacionales y locales. Además del trofeo al mejor jugador, también se entregarán los premios Lev Yashin, Kopa y Johan Cruyff, junto con los reconocimientos femeninos y los de clubes.

Entre los favoritos al galardón principal aparecen Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, junto con la joven figura del Barcelona, Lamine Yamal. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también forman parte de la nómina, aunque ninguno de los candidatos obtuvo el trofeo con anterioridad, lo que garantiza un ganador inédito.

En el rubro de arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a figurar como candidato al Lev Yashin tras haberlo conquistado en 2023 y 2024. Pese a eso, el máximo favorito es Gianluigi Donnarumma, pieza clave en la temporada del PSG. Lo acompañan otros nombres de peso como Thibaut Courtois, Alisson Becker y Yassine Bounou.

La categoría de mejor entrenador, correspondiente al premio Johan Cruyff, tiene como principal candidato a Luis Enrique, técnico del PSG. En tanto, en el Kopa Award para futbolistas Sub 21, Lamine Yamal se perfila como favorito, mientras que el brasileño Estevão, figura en Palmeiras y nuevo fichaje del Chelsea, es el único sudamericano en la lista.

En la rama femenina, sobresalen tres jugadoras españolas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey, quienes llegan como principales aspirantes pese a la derrota en la última final de la Eurocopa frente a Inglaterra.

Alexis Mac Allister

Los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025

La lista de candidatos incluye figuras de las ligas más importantes de Europa:

  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Joao Neves (PSG)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Scott McTominay (Nápoli)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Denzel Dumfries (Inter)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Raphinha (Barcelona)
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Rosario Central, con Ángel Di María, recibirá al Boca de Leandro Paredes, desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito

Con los ojos puestos en Russo y el duelo de campeones del mundo, Boca visita a Central

Este exfutbolista fue figura en River.

El ex River y Selección Argentina que sufrió depresión: pocos lo sabían

Messi picó la pelota y el arquero adivinó su intención.
play

Messi y una noche para el olvido: erró un penal por picarla y su Inter Miami fue goleado

El técnico de 45 años tuvo un pésimo arranque de semestre.

Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

Giuliano Galoppo grita el primer gol de River, desde el arranque.
play

Con un jugador menos, River metió un triunfazo ante Estudiantes en La Plata y llega dulce a la Copa Libertadores

play

Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol

Rating Cero

La estilista de Antonela Roccuzzo filtró su nuevo estilo.

El impactante cambio de look de Antonela Roccuzzo: lo filtró su estilista

Las producciones disponibles en Netflix destacan por su capacidad de combinar tensión dramática y crítica social en tramas atrapantes.

Una mejor que la otra: 3 series de Netflix para aquellos a los que le gustó En el barro

Esta serie cuenta una historia de amor a través de flashbacks.
play

Romance y una alta dosis de pasión: la serie prohibida de Netflix que te va a volar la cabeza

Laurita Fernández posó al estilo de Marilyn Monroe.

El look de Laurita Fernández al estilo "Marilyn Monroe de Mataderos"

Academia de villanos, todo un éxito de 2025 en la plataforma de Netflix.
play

Academia de villanos es la película de comedia y venganza que se destaca en Netflix: de qué se trata

La nueva temporada de Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2026, y los rumores sobre el regreso de Luke Cage mantienen la emoción entre los seguidores del UCM.

Mike Colter volvió a lanzar rumores de que Luke Cage aparecería de nuevo en Marvel: en qué producción sería

últimas noticias

Combinar descanso vocal, cuidados médicos adecuados y soluciones naturales permite recuperar la voz de forma más rápida y efectiva

Qué podés hacer si te quedás sin voz

Hace 11 minutos
Las arvejas tienen un gran potencial nutricional, pero que pueden perderse si se las cocina mal.

Ni hervido ni salteado: así se deben cocinar las arvejas para conservar sus nutrientes

Hace 22 minutos
play

Murió un nene de 13 años en el club de Córdoba que formó al Cuti Romero en pleno entrenamiento

Hace 26 minutos
Thiago Medina está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno tras su choque en la moto

Daniela Celis y Camilota se quebraron en la puerta del hospital donde Thiago Medina lucha por su vida

Hace 41 minutos
Pieza clave para acompañar desde looks casuales hasta combinaciones más elegante

Adiós a los borcegos: este es el calzado que será furor en el verano 2026

Hace 50 minutos