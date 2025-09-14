Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025

La ceremonia será en París en septiembre. La lista de candidatos promete un ganador inédito en la edición 2025.

El premio, organizado por la revista France Football, se entrega desde el 2016.

El Balón de Oro 2025 ya tiene fecha confirmada y los fanáticos del fútbol cuentan los días para conocer a los nuevos ganadores. La ceremonia distinguirá a los y las futbolistas, entrenadores y equipos más destacados de la última temporada en un evento que cada año concentra la atención del mundo deportivo.

El premio, organizado por la revista France Football, se entrega de manera independiente desde 2016 , tras la separación de la FIFA. La elección de los galardonados surge del voto de un jurado conformado por 100 periodistas de países que integran el ranking más alto de la federación internacional, lo que refuerza el carácter global y prestigioso del reconocimiento.

Este año, además de los 30 candidatos al Balón de Oro, se definirán los ganadores en las distintas categorías que incluyen al mejor arquero, el futbolista Sub 21 más destacado, el entrenador del año y el premio al club que más sobresalió en la temporada, tanto en la rama masculina como en la femenina.

La gala se celebrará el 22 de septiembre en el Theatre du Chatelet de París. En esta edición se evaluaron los rendimientos entre julio de 2024 y junio de 2025, abarcando toda una temporada de competencias internacionales y locales. Además del trofeo al mejor jugador, también se entregarán los premios Lev Yashin, Kopa y Johan Cruyff, junto con los reconocimientos femeninos y los de clubes.

Entre los favoritos al galardón principal aparecen Ousmane Dembélé y Vitinha, del PSG, junto con la joven figura del Barcelona, Lamine Yamal. Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister también forman parte de la nómina, aunque ninguno de los candidatos obtuvo el trofeo con anterioridad, lo que garantiza un ganador inédito.

En el rubro de arqueros, Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a figurar como candidato al Lev Yashin tras haberlo conquistado en 2023 y 2024. Pese a eso, el máximo favorito es Gianluigi Donnarumma, pieza clave en la temporada del PSG. Lo acompañan otros nombres de peso como Thibaut Courtois, Alisson Becker y Yassine Bounou.

La categoría de mejor entrenador, correspondiente al premio Johan Cruyff, tiene como principal candidato a Luis Enrique, técnico del PSG. En tanto, en el Kopa Award para futbolistas Sub 21, Lamine Yamal se perfila como favorito, mientras que el brasileño Estevão, figura en Palmeiras y nuevo fichaje del Chelsea, es el único sudamericano en la lista.

En la rama femenina, sobresalen tres jugadoras españolas: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Mariona Caldentey, quienes llegan como principales aspirantes pese a la derrota en la última final de la Eurocopa frente a Inglaterra.

Los 30 nominados a ganar el Balón de Oro 2025

La lista de candidatos incluye figuras de las ligas más importantes de Europa: