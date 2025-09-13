Con un jugador menos, River le gana 2-0 a Estudiantes en La Plata El Millonario, con varios cambios en el 11 titular, visita la ciudad de las diagonales con la mente puesta en el cruce con Palmeiras del próximo miércoles por el torneo continental. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez. Por







Giuliano Galoppo grita el primer gol de River, desde el arranque. @RiverPlate El Millonario busca continuar en la cima de la Zona B del Torneo Clausura.

River le gana 2-0 con Estudiantes de la Plata, en el Estadio Uno, por la 8° fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. El Millonario guarda a varios titulares, con la mente puesta en el duelo frente a Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Pincha, quien también jugará por el torneo continental frente a Flamengo, está en la misma situación y presente un 11 titular con un mix de titulares y suplentes. Dirige el árbitro Nicolás Ramírez.

Dominio y efectividad. Ese fue el plan de River que le salió a la perfección en 1 y 57. En menos de 15 minutos, el Millonario sorprendió al local y metió dos goles desde el arranque para sorpresa de todos los hinchas de Estudiantes. El equipo de Marcelo Gallardo se llevó por delante al local, a pura eficiencia. Primero, con un cabezazo del siempre rendidor Giuliano Galoppo, tras un tiro de esquina de Nacho Fernández. Y luego fue el ex-Gimnasia quien marcó tras un mal rechazo de la defensa del León, convalidado a instancias del VAR.

Nacho Fernandez Nacho Fernández lo gritó con alma y vida, por su paso en Gimnasia LP, clásico rival del Pincha.

Un solo equipo en cancha hubo en La Plata hasta los 39' del primer tiempo. El defensor Lucas Martínez Quarta pego una patada y un codazo en minutos y se fue tontamente expulsado. Empezaba otro partido. Así, Eduardo Domínguez movió el banco en el entretiempo y metió a todos sus titulares: Cristian Medina, Guido Carrillo y Edwuin Cetré saltaron a la cancha para ir a buscar el resultado.

El dominador pasó a ser Estudiantes que, con más ganas que ideas, fue a buscar el descuento ante un River bien parado en defensa. El Millonario se acomodó con un jugador menos y, aunque resignó peso en ataque, lo esperó al rival.