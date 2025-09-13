13 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol

El Rojo volvió a jugar en el Libertadores de América tras la sanción en la Copa Sudamericana por los graves incidentes ocurridos en el duelo contra la U. de Chile y sus simpatizantes estallaron: "No tuvimos el apoyo de nadie", expresaron.

Por

Los simpatizantes del Rojo estallaron de bronca en su vuelta al estadio.

En Independiente confían en que volverán a jugar en el estadio ante Banfield
Te puede interesar:

Barbarie Independiente – U de Chile: la Fiscalía solicitó levantar la clausura del estadio

En la previa al partido con el Taladro, los hinchas descargaron su bronca y sus principales apuntados fueron los dirigentes, Conmebol y la Policía: "El único que pagó los daños fue Independiente, los demás se lavaron las manos: la Policía, los dirigentes, la AFA, los dirigentes. No tuvimos el apoyo de nadie, ni del Chiqui Tapia, ni de los clubes de Argentina. Solamente somos nosotros, nada más", expresó uno de los fanáticos en el programa La voz de la calle, en C5N.

Por otra parte, otro hincha más tranquilo compartió sus sentimientos tras la dura sanción de la Conmebol: "A volver a apoyar como siempre. La Conmebol no nos iba a apoyar, no nos defendió nadie. Hay que aguantar el equipo. La situación está así, no se puede hacer nada. Si la gente que tiene que hacer justicia no hizo nada, qué le vamos a hacer", relató.

Embed

Caber recordar, que por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.PRE.VI.DE.), dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para el encuentro frente a Banfield estarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, donde ocurrieron los incidentes en la Copa Sudamericana.

“De la misma forma, estableció la prohibición de ingreso de elementos al estadio indefinidamente, tales como instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones”, aclararon desde el organismo. En tanto, la Conmebol lo sancionó con siete partidos sin público en condición de local y siete de visitante por torneos organizados por la Confederación. Por otro lado, le impuso dos multas económicas que, sumadas, equivalen a u$s250.000.

Finalmente, uno de los fanáticos del equipo que dirige Julio Vaccari resumió el mensaje de todos los hinchas: "La sanción fue una vergüenza, fue una cuestión política, porque no se metió Chiqui Tapia. Hay algo contra Independiente, no quedan dudas. Ellos empezaron a tirar a piedras, destrozaron los baños. Encima te anulan dos tribunas, de local: qué tiene que ver el socio común con la barra", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia levantó la clausura del estadio de Independiente

La Justicia levantó la suspensión del estadio de Independiente, pero Aprevide clausuró dos tribunas

El técnico de 45 años tuvo un pésimo arranque de semestre.

Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

Martín Río festeja el único gol del partido.
play

Independiente volvió a perder: cayó 1-0 ante Banfield, quedó último y profundizó su crisis

No levantarán la clausura hasta que se cumplan las garantías mínimas.

El fiscal de la causa de Independiente exigió un acuerdo con Aprevide para levantar la clausura del estadio

conmebol sanciono a independiente: queda fuera de la sudamericana y debera jugar siete partidos sin publico

Conmebol sancionó a Independiente: queda fuera de la Sudamericana y deberá jugar siete partidos sin público

Néstor Grindetti, presidente de Independiente.

Néstor Grindetti reveló cuándo se podría conocer el fallo sobre Independiente-U. de Chile

Rating Cero

play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Juana mostró cómo hizo para decirles a los nenes que se agranda la familia.

La emocionante reacción de los hijos de Juana Repetto al enterarse que van a tener un hermanito

Según los primeros testigos el joven llevaba casco y el automovilista habría hecho una mala maniobra.

Thiago Medina lucha por su vida: publicaron las imágenes del auto que lo chocó

Cuándo se estrenará esta prometedora producción en Netflix.
play

Expectativa en Netflix: se viene una película protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon

La pareja reveló detalles sobre su vínculo 

Milett Figueroa reveló por qué aún no viven juntos con Marcelo Tinelli: qué dijo

últimas noticias

El pianista de la banda de Vinícius de Moraes y Toquinho desapareció en 1976 en Buenos Aires.

Identificaron el cuerpo de Tenorio Junior, un pianista brasileño desaparecido por la dictadura argentina

Hace 39 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre

Hace 54 minutos
El técnico de 45 años tuvo un pésimo arranque de semestre.

Independiente se quedó sin entrenador: Julio Vaccari renunció a su cargo

Hace 58 minutos
play

Cazzu: de Jefa del Trap a Reina del Latinaje

Hace 58 minutos
play

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "En estado crítico..."

Hace 1 hora