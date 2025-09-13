Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol El Rojo volvió a jugar en el Libertadores de América tras la sanción en la Copa Sudamericana por los graves incidentes ocurridos en el duelo contra la U. de Chile y sus simpatizantes estallaron: "No tuvimos el apoyo de nadie", expresaron. Por







Los simpatizantes del Rojo estallaron de bronca en su vuelta al estadio.

En la previa al partido con el Taladro, los hinchas descargaron su bronca y sus principales apuntados fueron los dirigentes, Conmebol y la Policía: "El único que pagó los daños fue Independiente, los demás se lavaron las manos: la Policía, los dirigentes, la AFA, los dirigentes. No tuvimos el apoyo de nadie, ni del Chiqui Tapia, ni de los clubes de Argentina. Solamente somos nosotros, nada más", expresó uno de los fanáticos en el programa La voz de la calle, en C5N.

Por otra parte, otro hincha más tranquilo compartió sus sentimientos tras la dura sanción de la Conmebol: "A volver a apoyar como siempre. La Conmebol no nos iba a apoyar, no nos defendió nadie. Hay que aguantar el equipo. La situación está así, no se puede hacer nada. Si la gente que tiene que hacer justicia no hizo nada, qué le vamos a hacer", relató.

Embed La bronca de la hinchada de Independiente con el Presidente de la AFA, Claudio Tapia.



“CHIQUI TAPIA, BOTÓN. SOS UN HIJO DE P*TA LA P*TA MADRE QUE TE PARIÓ”. pic.twitter.com/U33vCSX4fW — JS (@juegosimple__) September 13, 2025

Caber recordar, que por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.PRE.VI.DE.), dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para el encuentro frente a Banfield estarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, donde ocurrieron los incidentes en la Copa Sudamericana.