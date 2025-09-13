Los hinchas de Independiente volvieron a su estadio y descargaron su bronca contra la Conmebol

Independiente recibió a Banfield, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini, por la octava fecha del Torneo Clausura en el primer encuentro que el Rojo disputa de local tras los graves incidentes ocurridos en el cruce frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, hecho que derivó en la eliminación del conjunto argentino por decisión de la Conmebol.
En la previa al partido con el Taladro, los hinchas descargaron su bronca y sus principales apuntados fueron los dirigentes, Conmebol y la Policía: "El único que pagó los daños fue Independiente, los demás se lavaron las manos: la Policía, los dirigentes, la AFA, los dirigentes. No tuvimos el apoyo de nadie, ni del Chiqui Tapia, ni de los clubes de Argentina. Solamente somos nosotros, nada más", expresó uno de los fanáticos en el programa La voz de la calle, en C5N.
Por otra parte, otro hincha más tranquilo compartió sus sentimientos tras la dura sanción de la Conmebol: "A volver a apoyar como siempre. La Conmebol no nos iba a apoyar, no nos defendió nadie. Hay que aguantar el equipo. La situación está así, no se puede hacer nada. Si la gente que tiene que hacer justicia no hizo nada, qué le vamos a hacer", relató.
Caber recordar, que por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (A.PRE.VI.DE.), dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, para el encuentro frente a Banfield estarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, donde ocurrieron los incidentes en la Copa Sudamericana.
“De la misma forma, estableció la prohibición de ingreso de elementos al estadio indefinidamente, tales como instrumentos musicales, banderas, tirantes y telones”, aclararon desde el organismo. En tanto, la Conmebol lo sancionó con siete partidos sin público en condición de local y siete de visitante por torneos organizados por la Confederación. Por otro lado, le impuso dos multas económicas que, sumadas, equivalen a u$s250.000.
Finalmente, uno de los fanáticos del equipo que dirige Julio Vaccari resumió el mensaje de todos los hinchas: "La sanción fue una vergüenza, fue una cuestión política, porque no se metió Chiqui Tapia. Hay algo contra Independiente, no quedan dudas. Ellos empezaron a tirar a piedras, destrozaron los baños. Encima te anulan dos tribunas, de local: qué tiene que ver el socio común con la barra", concluyó.