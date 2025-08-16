El ex River y San Lorenzo que juega en Brasil y acaba de vivir una situación incómoda en su nuevo equipo Un cambio demorado en Fortaleza generó una escena llamativa en la Copa Libertadores. El delantero quedó en el centro de la atención tras un gesto cómplice con su compañero. Por







El entrenador Renato Paiva decidió enviarlo a la cancha en lugar de Deyverson, pero el cambio no se dio de inmediato.

El delantero paraguayo Adam Bareiro, ex River y San Lorenzo, fue protagonista de un momento insólito en Brasil durante el empate sin goles entre Fortaleza y Vélez por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido, que no tuvo grandes emociones, encontró un instante repetido en varios momentos por la televisión cuando el entrenador Renato Paiva decidió enviarlo a la cancha en lugar de Deyverson, pero el cambio no se dio de inmediato.

Con el marcador cerrado y un tiro libre peligroso a favor, Deyverson decidió ignorar la indicación del banco y pidió quedarse en el campo para intentar su gol. Esta actitud sorprendió a todos, aunque Bareiro reaccionó con una sonrisa comprensiva, entendiendo el instinto goleador de su compañero.

Finalmente, el ingreso de Bareiro se concretó cuatro minutos después, y el paraguayo disputó el último tramo del encuentro. Su paso por Fortaleza es reciente, pero su nombre sigue asociado a River, club en el que no pudo convertir en ninguno de los 16 partidos que jugó.

Los números de Adam Bareiro en River Durante su estadía en River, Adam Bareiro disputó un total de 16 encuentros oficiales: 11 por Liga y 5 en competencias internacionales. En todos esos compromisos no logró marcar goles ni registrar asistencias, una estadística que reflejó las dificultades que tuvo para consolidarse en el ataque millonario. Su etapa en Núñez fue breve, pero siempre marcada por un discurso de respeto hacia el club y su gente, algo que él mismo recalcó en su mensaje de despedida.

