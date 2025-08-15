El crudo testimonio de Alejandro Donatti sobre su depresión: "Los dirigentes de San Lorenzo no se portaron bien" El futbolista contó en profundidad el mal momento que pasó en el Ciclón y la ayuda psiquiátrica que requirió para poder llevar adelante su vida. "Yo hablaba con el psicólogo todos los días y ellos lo tomaban como que me quería borrar", indicó. Por







Donatti, y su mal momento en San Lorenzo. Redes sociales

El futbolista Alejandro Donatti contó el mal momento que tuvo que atravesar en San Lorenzo, club donde jugó entre 2020 y 2022. Allí tuvo que recurrir a un médico, el cual lo derivó a un psiquiatra que lo sometió a un tratamiento para poder sobrellevar su día a día. Sin embargo, acusó a los dirigentes del Ciclón por no apoyarlo.

A sus 38 años, está libre y entrena solo desde enero del 2024, ya que se encuentra sin equipo. Pero reveló que tiene ganas de volver a pisar una cancha como jugador.

"Cuando estaba en San Lorenzo la cabeza no estaba bien hasta que en un momento no fui más. Empecé un tratamiento con una medicación, me compuse de todas las cosas malas que pensaba, pero no quedé bien en el tema de fútbol. Me diagnosticaron depresión avanzada con ataque de pánico y empecé a tomar dos pastillas al día", inició en Bolavip.

Donatti Redes sociales Pero explicó que no solo fue afrontar su propia lucha, sino una aparte con la dirigencia. "Los dirigentes no se portaron bien. Creían que yo hacía eso para no ir por cómo estaba el club; tuve que mandar certificados del psiquiatra y del psicólogo que decían que por 15 días no tenía que ir”.

En tal sentido, el oriundo de Rafaela agregó: “Tenía que ausentarme para empezar el tratamiento y ahí, de acuerdo a cómo estaba, ver. Ellos lo tomaban como que me quería borrar y no era así".

Respecto al presente, aseguró que sufre resabios de la enfermedad, pero tiene intención de regresar: “Hoy veo poco fútbol en la tele porque me hace mal. Me da ganas de estar adentro de una cancha y me vuelvo loco. No me imaginaba esto, pero uno quiere jugar; me vuelvo loco yo por jugar un partido más"