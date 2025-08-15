Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria Su padre emigró a la Argentina en 2007 y, tras conocer a María, decidió formar una familia junto a ella. Sorprendidos en Núñez, ya miran a Jonathan Spiff de reojo para potenciar el equipo de Marcelo Gallardo en algún futuro no muy lejano. Por







Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

El delantero Jonathan Spiff, juvenil de la Reserva de River, fue convocado a la Selección sub 20 de Nigeria. El jovencito forma parte de las inferiores desde el año 2014.

Su historia, en tanto, es muy particular: Godwin, su papá, llegó a la Argentina hace más de dos décadas en busca de mejores oportunidades y luego de años de relación con María, en 2007 nació Jonathan.

El atacante se incorporó a River en 2014 y desde entonces lleva diez temporadas formándose en las divisiones juveniles del club. Se destaca en la Sexta División y esta semana recibió su primera citación para integrar el plantel de Reserva, donde fue suplente en la victoria 2-1 frente a Godoy Cruz.

jonathan-spiff- En los últimos días, su nombre volvió a ser noticia por un hecho significativo: fue convocado para integrar la Selección Sub 20 de Nigeria. Spiff despertó interés desde el continente africano y en River ya siguen de cerca su evolución, ya que todavía es menor de edad.

Su historia cautivó a los hinchas millonarios y, por eso, el sitio oficial del club le realizó una entrevista en la que él mismo definió su estilo de juego para que los simpatizantes lo conozcan un poco más: “Mucha velocidad e inteligencia para interpretar el partido, capacidad para llegar al gol y gran intuición para generarme espacios y sumarme al juego colectivo".