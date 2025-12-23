Conmoción: falleció una reconocida periodista deportiva de 27 años tras caer de un séptimo piso Los investigadores buscan identificar las razones de la caída desde del domicilio de la fotógrafa y también influencer. Por + Seguir en







Investigan las causas del fallecimiento de la periodista. Redes sociales

La periodista Malina María Guler, reconocida en el mundo televisivo de Rumania, falleció al caer de un séptimo piso en un edificio de Oradea, en la ciudad donde vivía. Los investigadores buscan determinar los motivos de su caída.

La influencer y fotógrafa se desempeñó en el equipo de comunicación de los clubes UTA Arad de la Primera División y en el Bihor Oradea de segunda división.

El club emitió un comunicado en sus redes sociales: “Estuvo con el club en la temporada 23/24 en la que ganamos el ascenso, contribuyendo con profesionalismo y dedicación para capturar los momentos de este viaje deportivo”.

Embed - Mlina Maria Guler on Instagram View this post on Instagram Si bien se desconocen las causas de su caída, horas antes había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje que decía: “Tu zona de confort te matará”, y otra que decía: "Dame tiempo, Dios, al menos una temporada…”.

En su cuenta de Instagram tenía más de 31 mil seguidores en Instagram y compartía todos sus logros profesionales, sus fotografías y su día a día.