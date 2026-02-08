8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Amenazaron de muerte al tenista Román Burruchaga: "Tenemos fierros para vos y tu familia"

Las intimidaciones se produjeron a través de WhatsApp mientras se dirigía al Club Jockey de Rosario para enfrentar al taiwanés Chun-Hsin Tseng en la semifinal del Challenger. Los investigadores creen que el hecho podría estar vinculado a mafias de apuestas deportivas.

Por
Román Burruchaga es hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga.

Román Burruchaga es hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga.

Redes sociales

El tenista argentino Román Burruchaga denunció ante la Comisaría 17ª de Rosario haber recibido graves amenazas de muerte contra él y su familia. Las intimidaciones se produjeron en la previa de su duelo de semifinales por el Challenger de Rosario contra el taiwanés Chun-Hsin Tseng. El jugador, hijo del campeón mundial Jorge Burruchaga, recibió los mensajes a través de WhatsApp mientras se dirigía al Club Jockey.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.
Te puede interesar:

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Los agresores, que utilizaron un número telefónico con prefijo extranjero, exigieron explícitamente la derrota del deportista para no tomar represalias. "Mirá bien, ortiva hijo de mil puta, hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo", sentenciaba uno de los textos. La denuncia detalla que los delincuentes demostraron poseer datos precisos sobre los domicilios y movimientos de sus padres.

La violencia de los mensajes incluyó advertencias sobre el uso de armas de fuego y referencias al patrimonio familiar. "Perdé contra el chino y no enviaremos operativos, tenemos fierros suficientes para dar a vos y tu familia", indicaba otra de las amenazas. Pese al hostigamiento, Burruchaga disputó el encuentro y logró imponerse por un doble 6-3, sellando su pase a la final del torneo.

Durante el intercambio, los atacantes enviaron una fotografía de una mano sosteniendo una pistola junto a la frase: "Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra". Según fuentes policiales, "el jugador se mostró preocupado por la integridad de su familia y expuso que los datos enviados coincidían con su información real", lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía.

Román Burruchaga

Sospechan que el hecho podría estar vinculado a mafias de apuestas deportivas

La Dra. Valero, fiscal de turno, ordenó una vigilancia continua de 24 horas para el tenista y el relevamiento de las cámaras de seguridad del predio. Además, se reforzó el patrullaje en el perímetro del Club Jockey de Rosario para garantizar el desarrollo de la final programada para este domingo. La investigación busca identificar a los autores, que por el momento permanecen como NN bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Este preocupante episodio no es aislado, ya que se suma a la denuncia radicada días atrás por el tenista español Nikolas Sánchez Izquierdo en el mismo certamen. El europeo también fue blanco de apostadores que le exigieron perder su partido bajo amenaza de atacar a sus familiares en España. Aquel incidente obligó a que su encuentro ante Valerio Aboian se disputara sin público y con un fuerte operativo policial.

Las autoridades vinculan estos hechos a mafias de apuestas deportivas que operan mediante la coacción de los protagonistas. En ambos casos, las víctimas aportaron capturas de pantalla donde se les exigía colaborar "o asumir las consecuencias". La organización del Challenger de Rosario mantiene el alerta máximo mientras la Policía intenta determinar si existe una conexión directa entre las células que amenazaron a ambos tenistas.

Noticias relacionadas

El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

play

Un colegio privado cerró de forma inesperada y dejó 300 alumnos a la deriva: "Hoy no tenemos escuela"

El artista Joaquines frente a su intervención de la figura de San Martín en San Lorenzo, Santa Fe.

Un artista rosarino intervino una figura de San Martín para protestar por el traslado del sable

Jonathan Posdeley y Priscila Varky, los hermanos asesinados en Pilar.

Doble crimen en Pilar: mataron a dos hermanos por una deuda de $230.000

El Dogo Argentino es la única raza nacional reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales.

De Córdoba al mundo: un dogo argentino ganó el concurso de perros más prestigioso del planeta

Verificar el estado de las multas es fundamental para mantener la situación administrativa en regla.

Cómo podés consultar las multas de tránsito que tengas en Buenos Aires

Rating Cero

Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1.  

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

últimas noticias

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Hace 10 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 25 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 51 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 54 minutos
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

Hace 1 hora