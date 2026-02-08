Amenazaron de muerte al tenista Román Burruchaga: "Tenemos fierros para vos y tu familia" Las intimidaciones se produjeron a través de WhatsApp mientras se dirigía al Club Jockey de Rosario para enfrentar al taiwanés Chun-Hsin Tseng en la semifinal del Challenger. Los investigadores creen que el hecho podría estar vinculado a mafias de apuestas deportivas. Por + Seguir en







Román Burruchaga es hijo del campeón del mundo Jorge Burruchaga. Redes sociales

El tenista argentino Román Burruchaga denunció ante la Comisaría 17ª de Rosario haber recibido graves amenazas de muerte contra él y su familia. Las intimidaciones se produjeron en la previa de su duelo de semifinales por el Challenger de Rosario contra el taiwanés Chun-Hsin Tseng. El jugador, hijo del campeón mundial Jorge Burruchaga, recibió los mensajes a través de WhatsApp mientras se dirigía al Club Jockey.

Los agresores, que utilizaron un número telefónico con prefijo extranjero, exigieron explícitamente la derrota del deportista para no tomar represalias. "Mirá bien, ortiva hijo de mil puta, hoy tenés que perder contra el chino, andamos en Rosario y tenemos fotos donde te ubicás ahora mismo", sentenciaba uno de los textos. La denuncia detalla que los delincuentes demostraron poseer datos precisos sobre los domicilios y movimientos de sus padres.

La violencia de los mensajes incluyó advertencias sobre el uso de armas de fuego y referencias al patrimonio familiar. "Perdé contra el chino y no enviaremos operativos, tenemos fierros suficientes para dar a vos y tu familia", indicaba otra de las amenazas. Pese al hostigamiento, Burruchaga disputó el encuentro y logró imponerse por un doble 6-3, sellando su pase a la final del torneo.

Durante el intercambio, los atacantes enviaron una fotografía de una mano sosteniendo una pistola junto a la frase: "Recordá, andamos enterrados y listos para la guerra". Según fuentes policiales, "el jugador se mostró preocupado por la integridad de su familia y expuso que los datos enviados coincidían con su información real", lo que motivó la intervención inmediata de la fiscalía.

Román Burruchaga Redes sociales Sospechan que el hecho podría estar vinculado a mafias de apuestas deportivas La Dra. Valero, fiscal de turno, ordenó una vigilancia continua de 24 horas para el tenista y el relevamiento de las cámaras de seguridad del predio. Además, se reforzó el patrullaje en el perímetro del Club Jockey de Rosario para garantizar el desarrollo de la final programada para este domingo. La investigación busca identificar a los autores, que por el momento permanecen como NN bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.