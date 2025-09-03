El equipo de la Selección argentina para enfrentar a Venezuela: tres nombres para un lugar En el último partido oficial en la Argentina de Lionel Messi, el entrenador Lionel Scaloni no confirmó el equipo pero dio indicios del 11 titular: la duda es quien acompañará a De Paul y Paredes en el mediocampo. Por







Franco Mastantuono, disputa el balón con el Diablito Echeverri.

La Selección argentina ultima los detalles para enfrentar a Venezuela, en el inicio de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en lo que será el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina. El entrenador Lionel Scaloni tiene en mente el 11 titular con una sola duda: quién acompañará a De Paul y Paredes en el mediocampo.

El equipo para enfrentar a la Vinotinto, este jueves desde las 20.30 y en el Monumental, contará con la ausencia de Alexis Mac Allister, tras su retraso en su vuelo, y se abre el interrogante sobre su reemplazante. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes son fijas, mientras que el tercer lugar lo disputan entre tres jugadores: Nicolás Paz, Franco Mastantuono y Nicolás González.

El volante del Como italiano pica en punta para ser titular este jueves, mientras que el flamante jugador del Real Madrid y el refuerzo del Atlético Madrid corren con desventajas. En tanto, arriba ya está confirmada la dupla que acompañará a Messi en su último partido en casa: Thiago Almada y Julián Álvarez será titulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1963397890942144968&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor ¡Último entrenamiento! #TodosJuntos pic.twitter.com/dr2dahpavz — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2025 Mientras que en defensa, Nicolás Otamendi pese a no haber entrenado a la par el martes será titular junto a Cristian Romero y en los laterales estarán Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.