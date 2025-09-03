La emoción de Lionel Scaloni tras la confesión de un periodista en medio de la conferencia de prensa

El DT de la Selección argentina no pudo evitar las ganas de llorar al ver con lágrimas en los ojos a Maxi De Vita, quien le hizo un emotivo reconocimiento en vivo.

El director técnico de la Selección argentino , Lionel Scaloni, se emocionó en plena conferencia de prensa previo al último partido de Lionel Messi de local de manera oficial, pero no fue precisamente por eso, sino porque un periodista comenzó a llorar y le dijo una emotiva frase.

Scaloni, sobre el último partido de Messi en Argentina: "Nos vamos a encargar de que no lo sea"

El periodista Maxi De Vita Lemus se cubrió la mirada mientras hablaba Scaloni, pero el DT se da cuenta de todo y lo evidenció. Todo comenzó porque el técnico indicó: “Será un partido lindo, emocionante, pero seguramente no será su último partido en Argentina”.

Y agregó: “Buscaremos que sea en otro momento. Es un placer todo lo que genera, cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Lo que genera como persona y para entenderlo hay que estar acá”.

Ante esto, notó las lágrimas del joven y le preguntó: “¿Estás llorando?”, como para romper el hielo, pero no se esperaba semejante respuesta del otro lado: “Me diste la alegría más grande de mi vida”. Fue entonces que Scaloni tuvo que contenerse la emoción y pidió seguir con la conferencia.

De Vita Lemus habló con Bola Vip y contó que se emocionó porque en 2022 pasó un momento complicado: “Coincidió el Mundial con proyectos que se bajaron y siempre me siento en el mismo lugar donde está mi estrella”.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre el último partido de Lionel Messi con la Selección en Argentina

La Selección argentina ya está clasificada al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en 2026, pero eso no significa que el último partido de local ante Venezuela no vaya a tener emociones importantes: el propio Lionel Messi confirmó que será, también, su despedida del público local en el Monumental. Sin embargo, Lionel Scaloni dejó un mensaje de esperanza para aquellos que no puedan asistir este jueves y prometió que habrá un bonus track de Leo con la Albiceleste.

“Va a ser un partido lindo, emocionante. Seguramente no sea su último partido, y lo digo porque, si así lo decide, nos encargaremos de que juegue otro. Se buscará el momento”, indicó el DT del seleccionado, otro que se rumorea que podría estar transitando sus momentos finales al frente del plantel en territorio nacional.

Scaloni confirmó que Leo estará desde el arranque ante la Vinotinto, que, a su vez, se juega gran parte de su clasificación a la próxima Copa del Mundo, y dio detalles sobre otros jugadores: “Nicolás Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía, así que lo más probable es que no esté de arranque”.

Lo que sí es probable es que Messi no juegue ante Ecuador, en lo que será efectivamente la última jornada de las Eliminatorias, aunque el entrenador confirmó que “viajarán todos”, aunque aclaró que todo dependerá de “cómo terminen, si hay sancionados o no”. “A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que puedan jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”, agregó.