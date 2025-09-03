Dibu Martínez fue su verdugo y ahora compartirá equipo con un campeón del mundo El delantero llegó a un equipo de la Premier League, donde un jugador de la Selección argentina lo acompañará. Por







Randal Kolo Muani nunca podrá desligarse de aquella jugada que lo marcó en la final del Mundial de Qatar 2022. En el último minuto del tiempo suplementario, el delantero francés quedó mano a mano frente a Emiliano "El Dibu" Martínez y fue el arquero argentino quien lo privó del gol que pudo cambiar la historia. Desde entonces, esa atajada pasó a la memoria colectiva y a la carrera del atacante como un recuerdo imposible de borrar.

Tres años después de aquel episodio, el destino vuelve a cruzar caminos. El delantero, luego de un breve paso por la Juventus, continuará su carrera en la Premier League, donde tendrá como compañero de equipo a Cristian “Cuti” Romero, uno de los campeones del mundo con la Selección Argentina. El Tottenham será su nueva casa, en un desafío que lo devuelve a un escenario competitivo de primer nivel.

La decisión se tomó tras la falta de acuerdo entre PSG, dueño de su pase, y la Juventus, que pretendía retenerlo. El club londinense apareció como alternativa y lo incorporó a préstamo, sumando así a un atacante de jerarquía internacional. En esta liga convivirá con una delantera repleta de nombres importantes, mientras se espera un cruce futuro con el Aston Villa, en donde volvería a enfrentar al Dibu Martínez, el arquero que le negó el grito más importante de su carrera.

kolo muani tottenham Evening Standard Los números de Kolo Muani en su carrera Formado en el Nantes, Kolo Muani debutó en categorías inferiores en 2015 y se consolidó en el primer equipo, donde acumuló 87 partidos oficiales y 23 goles. Su crecimiento lo llevó al Eintracht Frankfurt, club con el que brilló en la temporada 2022-23, marcando 23 tantos en 46 encuentros, además de destacarse en competiciones europeas.

Ese rendimiento lo catapultó al Paris Saint-Germain, donde aportó 11 goles en 54 presentaciones, logrando además títulos de Ligue 1, Copas nacionales y, en 2025, la tan ansiada Champions League. Posteriormente, en Juventus dejó una marca importante en poco tiempo con 10 goles en 22 partidos.

Randal Kolo Muani Con 26 años, el delantero suma 290 partidos oficiales con 90 goles, además de una vitrina que incluye la Copa de Francia con Nantes, múltiples títulos locales con PSG y la consagración europea en Múnich.