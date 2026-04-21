El emotivo recuerdo de Diego Maradona JR. de su padre: "Es el capitán de mis días más felices" El hijo del Pelusa destacó a su papá en la televisión española, repasó su infancia en Nápoles y reveló cómo construyeron su vínculo tras años de distancia. Por + Seguir en







El emotivo recuerdo de Diego Maradona JR. de su padre: "Es el capitán de mis días más felices"

En una entrevista cargada de emoción en el programa La Revuelta, Diego Maradona Jr. recordó la figura de su padre repasando la ausencia sufrida en la infancia, el reencuentro con su padre y el dolor por su partida.

Nacido en 1986 fruto de una relación extramatrimonial, Maradona Jr. contó que desde chico convivió con una verdad que su madre nunca ocultó. “Mi madre nunca me mintió. Me dijo siempre que mi viejo era Maradona. Fuimos siempre con la verdad”, expresó. Sin embargo, su vínculo con el Diez se formalizó recién cuando él tenía 17 años, tras años de distancia y versiones cruzadas.

Su primer recuerdo ligado al fútbol y a la figura paterna se remonta al Mundial de Italia 90. “Mi mamá me decía que a los 4 años notaba el amor que yo tenía por Argentina. Decía que no había razones para que yo sea hincha de Argentina y naturalmente lo era”, relató.

La adolescencia, en cambio, estuvo marcada por una paradoja dolorosa: vivir en Nápoles, la ciudad que idolatraba a su padre, sin poder acceder a él. “La gente me contaba que se había sacado fotos con mi viejo, que había almorzado con él, que lo había conocido. Y yo les respondía: ‘qué suerte, yo soy el hijo y no’”, recordó.

Mural Diego Maradona Napoli Nápoles Quartieri Spagnoli El giro en la historia llegó años después, cuando lograron construir una relación directa. “Nunca hablamos del pasado. No había razón. Queríamos armar un futuro y tener una buena relación, y lo logramos”, explicó. Y en esa reconstrucción afectiva apareció una definición que lo resume todo: “Era el capitán de mis días más felices”.

Maradona Jr. también describió el peso simbólico que su padre sigue teniendo en Nápoles, donde vivió gran parte de su vida. “Hoy es el ausente más presente. Caminás por Nápoles, doblás una esquina y hay un mural. Entrás a una pizzería y hay una foto de él”, dijo, graficando la omnipresencia del ídolo. Lejos de cualquier solemnidad, eligió recordar al hombre detrás del mito. “Afuera de la cancha era más 10 que adentro”, aseguró, y completó: “Me reía mucho con él. Lo disfruté. El poco tiempo que me tocó vivir con él fue lindo. Me divertí mucho”. En un mundo que, según señaló, “tiene cada vez menos empatía”, reivindicó el legado emocional de su padre: “El cariño es lindo, siempre me recuerda lo que fue. Para mí es un orgullo. Él dio alegría”. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiegoArchives/status/2046554764972896338&partner=&hide_thread=false No es fácil ser el hijo de D10S



"Es el padre ausente más presente. Maradona dio alegría”



"Era el capitán de mis días más felices. Siempre decía que era más 10 fuera de la cancha. Me reía mucho con él, el poco tiempo que me tocó vivir con él" pic.twitter.com/AwKigxxMRu — DIEGO (@DiegoArchives) April 21, 2026