Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona La futbolista estuvo en la previa en el Monumental acompañando a sus colores y fue consultada por la causa judicial: "Espero que haya un juicio como corresponde", expresó. + Seguir en







Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario.

Rocío Oliva, la última pareja de Diego Armando Maradona, estuvo presente en el estadio Monumental para alentar a sus colores. Fanática de River Plate, la futbolista analizó el Superclásico en la previa de este domingo y opinó sobre el nuevo juicio del Diez: "Espero que haya un juicio como corresponde".

Consultada por el partido a disputarse entre Boca Juniors y River Plate, Oliva analizó: “Tengo mucha expectativa, estoy contenta porque somos locales y hay 90 mil personas alentando. Es un partido aparte porque es un Superclásico”. Entrevistada por TN en las afueras del estadio, la ex de Maradona dio su opinión desde su experiencia como futbolista y como hincha del millonario.

“Boca llega bien, no sé si mejor que River, pero mejoró. Paredes está ‘flechita para arriba’ y juega en la Selección. Pone pelotas de gol, que son muy importantes. El mediocampo de River no está bien, se lesionó Fausto Vera y Kevin Castaño no está convocado, pero confío en que van a hacer lo mejor y vamos a ganar”, analizó.

En cuanto a si banca la llegada de Eduardo Germán Coudet como entrenador del club de sus amores, Oliva expresó: “¿Si me gusta Chacho Coudet? Sí, cuando yo era muy chiquita veía a la cancha con un muñeco con el pelo platinado por él, me llamaba la atención. Le tengo mucho cariño, es una persona muy carismática. Está llevando bien el equipo, es apasionado e intenso".

diego maradona y rocio oliva.jpg La Justicia ordenó que ni Mirtha ni Oliva nombren a Maradona en televisión Rocío no escapó a la pregunta sobre la causa judicial de Diego Armando Maradona y el nuevo juicio: “Lo vi por TV, espero que no pasé lo de la última vez: fue un bochorno lo que pasó con la jueza. Espero que haya un juicio como corresponde, que Diego tenga un juicio como merece. Que termine para que él pueda descansar y, si hay culpables, que paguen. Que todos estemos tranquilos como argentinos”, expresó.