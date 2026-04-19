IR A
IR A

Rocío Oliva dijo presente en el Superclásico y opinó sobre el nuevo juicio por Maradona

La futbolista estuvo en la previa en el Monumental acompañando a sus colores y fue consultada por la causa judicial: "Espero que haya un juicio como corresponde", expresó.

Rocío Oliva

Rocío Oliva, en pareja con el exfutbolista Néstor Ortigoza, fue a bancar al Millonario. 

Rocío Oliva, la última pareja de Diego Armando Maradona, estuvo presente en el estadio Monumental para alentar a sus colores. Fanática de River Plate, la futbolista analizó el Superclásico en la previa de este domingo y opinó sobre el nuevo juicio del Diez: "Espero que haya un juicio como corresponde".

Diego Armando Maradona y una entrada en calor única.
Te puede interesar:

La historia detrás de la icónica entrada en calor de Diego Maradona al ritmo de Live is Life

Consultada por el partido a disputarse entre Boca Juniors y River Plate, Oliva analizó: “Tengo mucha expectativa, estoy contenta porque somos locales y hay 90 mil personas alentando. Es un partido aparte porque es un Superclásico”. Entrevistada por TN en las afueras del estadio, la ex de Maradona dio su opinión desde su experiencia como futbolista y como hincha del millonario.

Boca llega bien, no sé si mejor que River, pero mejoró. Paredes está ‘flechita para arriba’ y juega en la Selección. Pone pelotas de gol, que son muy importantes. El mediocampo de River no está bien, se lesionó Fausto Vera y Kevin Castaño no está convocado, pero confío en que van a hacer lo mejor y vamos a ganar”, analizó.

En cuanto a si banca la llegada de Eduardo Germán Coudet como entrenador del club de sus amores, Oliva expresó: “¿Si me gusta Chacho Coudet? Sí, cuando yo era muy chiquita veía a la cancha con un muñeco con el pelo platinado por él, me llamaba la atención. Le tengo mucho cariño, es una persona muy carismática. Está llevando bien el equipo, es apasionado e intenso".

diego maradona y rocio oliva.jpg
La Justicia ordenó que ni Mirtha ni Oliva nombren a Maradona en televisión
La Justicia ordenó que ni Mirtha ni Oliva nombren a Maradona en televisión

Rocío no escapó a la pregunta sobre la causa judicial de Diego Armando Maradona y el nuevo juicio: “Lo vi por TV, espero que no pasé lo de la última vez: fue un bochorno lo que pasó con la jueza. Espero que haya un juicio como corresponde, que Diego tenga un juicio como merece. Que termine para que él pueda descansar y, si hay culpables, que paguen. Que todos estemos tranquilos como argentinos”, expresó.

La rubia fue la última pareja oficial del astro del fútbol mundial, con quien mantuvo una relación de siete años entre 2011 y 2018. Oliva ha reconstruido su vida sentimental y desde fines de 2024 mantiene una relación pública con el exfutbolista Néstor Ortigoza. En sus publicaciones de Instagram, ella define a su actual pareja como un caballero que le brinda felicidad plena.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Carlovich, un gran jugador que dejó su huella en el Ascenso.
play

"Hoy juega el Trinche": Tomás Carlovich, el mito más grande del fútbol argentino

play

Ángela Lerena en TVR: "Es un gobierno de saqueo total"

Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020.

Revelaron una nueva foto de Diego Maradona antes de morir: fue presentada ante la Justicia

play

Luque se defendió en el juicio por la muerte de Maradona: "Soy inocente"

play

Juicio por la muerte de Maradona: postergaron la declaración de Gianinna tras la indagatoria de Luque

Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su padre, fallecido en 2020. 

Muerte de Maradona: quiénes son los primeros testigos que declararán en el nuevo juicio

últimas noticias

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Los mejores memes del Superclásico que Boca le ganó a River

Hace 33 minutos
Boca le ganó a River en el Superclásico.

Boca le ganó a River por el torneo Apertura 2026: cuándo es el próximo Superclásico

Hace 45 minutos
River perdió con Boca.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico

Hace 45 minutos
Boca le ganó a River en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra River por el Superclásico

Hace 49 minutos
Leandro Paredes anotó el gol de Boca contra River.

Boca pisó fuerte y se quedó con el Superclásico: le ganó 1-0 a River con un gol de Leandro Paredes

Hace 51 minutos