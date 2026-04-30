A qué hora juega Bragantino vs. River, por la Copa Sudamericana: formaciones y TV Eduardo “Chacho” Coudet no tiene definido el equipo y mantiene algunas dudas respecto al equipo que viene de ganar en el Torneo Apertura frente a Aldosivi: Kendry Páez, Maxi Salas y Joaquín Fleitas pelean por un lugar en el 11 ideal. Por + Seguir en







River jugará desde las 21:30 en San Pablo frente a Bragantino @RiverPlate

River jugará frente a Red Bull Bragantino este jueves en Brasil, en el marco de la tercera fecha de la Copa Sudamericana en busca de adueñarse de la punta del Grupo H. El Millonario llega a este choque con una victoria por 3 a 1 ante a Aldosivi de Mar del Plata, una victoria que lo dejó segundo en la Zona B del Torneo Apertura con 29 puntos y en la tabla anual, solo por detrás de Independiente Rivadavia.

En este torneo internacional, marcha primero en su grupo con cuatro unidades, producto de un empate 1 a 1 frente a Blooming en el debut y una victoria por 1 a 0 frente a Carabobo en el Monumental, por lo que sumar de a tres lo haría consolidarse en la tabla de posiciones como único líder.

Pensando en el once ideal para este encuentro que se jugará en San Pablo, Eduardo “Chacho” Coudet tiene algunas dudas en la delantera respecto al equipo que ganó frente al Tiburón durante el fin de semana. El ecuatoriano, Kendry Páez, podría ir desde el arranque en lugar del joven Ian Subiabre. Mientras que Maximiliano Salas y Joaquín Freitas pelean por ser el acompañante de Facundo Colidio.

En la mitad de la cancha, Giuliano Galoppo, que viene de convertir un gol el fin de semana, seguirá como titular en lugar de Fausto Vera, quien sufrió un esguince grado 2 del ligamento colateral medial de su rodilla derecha frente a Carabobo, en la previa del Superclásico.

Por su parte, el equipo brasileño llega con una derrota por la mínima diferencia ante Palmeiras, por la decimotercera fecha del Brasileirao que lo tiene noveno con 17 puntos. Para recibir a los de Núñez, el entrenador Mancini mantiene una sola duda: el ingreso del uruguayo Ignacio Sosa o la ratificación de Matheus Fernandes como mediocampista central.