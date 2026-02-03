3 de febrero de 2026 Inicio
El drama sin precedentes que vive el River de Gallardo: no le encuentra la vuelta en 2026

El equipo suma puntos y vallas invictas, pero el ataque no responde.

Por
En comparación con 2025, River genera más situaciones y tiene mayor presencia en campo rival.

  • River muestra una mejora en el rendimiento general, pero la falta de goles de sus delanteros vuelve a encender una señal de alerta.
  • El equipo de Gallardo sumó puntos importantes y mantiene el arco en cero, aunque la eficacia ofensiva sigue sin aparecer.
  • Driussi, Colidio y Salas arrastran largas rachas sin convertir en competencias oficiales.
  • El entrenador se mostró tranquilo y respaldó a sus delanteros pese a las estadísticas adversas.

River sigue sin poder resolver la falta de gol de sus delanteros en este inicio del 2026. Aunque los resultados y el orden muestran una evolución respecto a la temporada anterior, el equipo no logra resolver un problema que se arrastra desde hace meses. Se trata de la falta de gol en su frente de ataque.

El conjunto de Marcelo Gallardo acumuló siete puntos sobre nueve posibles, con dos triunfos y un empate. Además, logró mantener su arco invicto, un dato que permite ver un buen trabajo defensivo. Aún así, la ausencia de gritos de sus delanteros empieza a pesar más que los avances colectivos.

En comparación con 2025, River genera más situaciones y tiene mayor presencia en campo rival, pero las definiciones siguen dependiendo de acciones aisladas o de futbolistas que no ocupan posiciones ofensivas. Los goles ante Barracas y Gimnasia llegaron a través de pelotas detenidas y de intervenciones de Juan Fernando Quintero, no de los atacantes habituales.

La estadística muestra el problema con claridad. Sebastián Driussi lleva 13 partidos sin convertir, pese a que ante Rosario Central su tanto fue anulado por una diferencia mínima luego de la revisión del VAR. Maxi Salas acumula 10 encuentros sin marcar, mientras que Facundo Colidio atraviesa la racha más extensa, con 21 presentaciones consecutivas sin anotar.

driussi river libertad

Cuándo vuelve a jugar River por el Torneo Apertura 2026

Luego del empate ante Rosario Central, River continuará su camino en el Torneo Apertura 2026 enfrentándose a Tigre de local el sábado 7 de febrero a las 20 hs. El equipo de Gallardo buscará sostener el crecimiento futbolístico y, sobre todo, romper la sequía ofensiva.

River Tigre 2024

Actualmente, River se ubica puntero en su grupo con 7 puntos, mientras que Tigre está un escalón por debajo con 6. Este duelo pondrá en juego la punta de la zona, en donde ambos intentarán afianzarse en el inicio del Torneo buscando encaminar su desarrollo en el Apertura y alejarse de los últimos puestos de clasificación a Playoff.

