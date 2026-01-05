5 de enero de 2026 Inicio
Bomba en River: un futbolista se despidió del club y complica a Marcelo Gallardo

El jugador, que había sido presentado en el Millonario en julio de 2024, se marchó de la institución en medio de la pretemporada y en la previa del inicio del torneo Apertura 2026.

Por
Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo, entrenador de River.

El arquero Jeremías Ledesma se despidió de River en medio de la pretemporada del Millonario, por lo que el Millonario perdió a uno de sus arqueros de cara al inicio del torneo Apertura 2026. Además, reconoció las negociaciones para regresar a Rosario Central.

El juvenil continuará su carrera en Olimpia, que se queda con la mitad de su ficha.
En diálogo con la prensa, Ledesma evaluó su desempeño en River tras su arribo en julio de 2024 y admitió su falta de continuidad: "La realidad es que no fue lo que uno esperaba. Intenté sumar desde el lado que me tocó, siempre siendo muy profesional. Entiendo que, por ahí, no le haya dado a la gente o a la institución los minutos que deseaban cuando me compraron. Me voy triste por ese lado pero lo que pasó, pasó y hay que seguir adelante".

En tal sentido, destacó al arquero titular del equipo, Franco Armani, y le agradeció a la institución. "Siempre aprendo de todos mis colegas, los superiores y los más chicos también. El fútbol es una constante. Me llevo los mejores recuerdos y muchos amigos. Le deseo lo mejor al club porque se portó muy bien conmigo en todas las formas. Me llevo mucho aprendizaje y cariño", expresó.

Embed

En tanto, reconoció las gestiones para volver a Rosario Central y expuso su entusiasmo. "Es el club que me formó y que me hizo ser quien soy hoy. Soy hincha. Estoy feliz. Todavía no me comuniqué con Almirón pero restan días para que se termine de cerrar todo, así que calculo que hablaré en estos días", marcó.

El jugador disputó apenas siete partidos en el equipo de Núñez y recibió siete goles. Además, mantuvo el arco en cero en tres ocasiones. Previamente, había llegado al club proveniente del Cádiz de España a cambio de u$s4.700.000.

La salida de Ledesma se trata de un desafío para el entrenador de River, Marcelo Gallardo, ya que deberá resolver quién será el arquero el domingo contra Millonarios de Colombia y el 17 de enero frente a Peñarol de Uruguay, en el marco de unos partidos amistoso, debido a que Armani sufrió una lesión muscular y Ezequiel Centurión se fracturó la muñeca. Ante esta situación, el juvenil Santiago Beltrán debutaría en el arco.

El pibe de River que no suma minutos y que se va a jugar a un grande del continente

Franco Alfonso, juvenil de River, no logró sumar minutos en el inicio del nuevo ciclo y resolvió su salida para jugar en el exterior. El mediocampista continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más importantes del continente.

Mientras el plantel riverplatense avanza con la pretemporada y la dirigencia enfoca sus energías en refuerzos, el mercado de salidas también empezó a moverse con fuerza. En ese contexto, varios nombres que no forman parte del proyecto inmediato comenzaron a definir su futuro.

El recorrido reciente del volante ofensivo explica la decisión: regresó de un préstamo, no fue incluido en la planificación y priorizó un destino que le permita continuidad competitiva en 2026. La operación se cerró en condición de libre, aunque River conservará el 50% de los derechos económicos, pensando en una eventual proyección futura.

