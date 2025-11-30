30 de noviembre de 2025 Inicio
Boca vs Argentinos Juniors, por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, formaciones y TV

El técnico del Xeneize, Claudio Úbeda, no haría modificaciones en el 11 titular que venció a Talleresl. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre Racing y Tigre.

El Xeneize y el Bicho estarán cara a cara.

Boca jugará este domingo en La Bombonera ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura, en busca del pase a las semis para quedarse con el título del segundo semestre del año. El ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del cruce entre Racing y Tigre, que se enfrentarán el lunes.

Navarro Montoya, ídolo de Boca, también es hincha del club.
El Xeneize llega a esta instancia con un gran rendimiento desde lo futbolístico y resultados, ya que viene de ganar sus últimos cinco partidos con mucha solidez: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River, 2-0 a Tigre y 2-0 a Talleres de Córdoba.

Estas victorias en la fase de grupos le permitió al equipo dirigido por Claudio Úbeda terminar en la primera posición de la Zona A con 29 puntos y así clasificarse a la próxima edición de la Copa Libertadores, ya que finalizó segundo en la tabla anual solo por debajo de Rosario Central.

Pensando en el 11 titular que saldría a La Bombonera para enfrentar al Bicho, el entrenador podría repetir los mismos que venció 2 a 0 a la T el pasado fin de semana, aunque se maneja la posibilidad que saque un delantero para sumar un volante más, teniendo en cuenta las fortalezas del rival.

El duelo con Argentinos Juniors no será nada fácil, ya que del otro lado estará uno de los equipos más regulares del 2025 en el fútbol argentino. Los dirigidos por Nicolás Diez finalizaron quintos en la Zona A con 25 puntos, mientras que en los playoffs comenzaron con un muy buen triunfo 2-0 frente a Vélez, gracias al doblete de Hernán López Muñoz, el sobrino nieto de Diego Maradona que es una de sus mayores figuras. En principio, el elenco de La Paternal repetiría la formación.

Boca vs Argentinos Juniors por el torneo Clausura: hora y televisión

  • Hora: 18:30
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports Premium
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Lucas Novelli

Boca vs. Argentinos Juniors: probables formaciones

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

  • Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Sebastián Prieto, Erik Godoy, Francisco Álvarez, Leandro Lozano; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Diego Porcel, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Torneo Clausura: cómo se definen los cuartos de final

Lunes 1 de diciembre

  • 17: Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata
  • 21:30: Racing vs. Tigre
