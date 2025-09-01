1 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El dineral que recibió River por el traspaso de un ex futbolista del club: quién es

El Millonario recibió más de 130 mil euros por la transferencia de un jugador a Deportivo Alavés. El atacante jugó en el club entre 2014 y 2015, con 37 partidos y 2 goles.

Por
Le ingresará un monto que representa el 2

Le ingresará un monto que representa el 2,25% de la operación, ya que Boyé estuvo en la entidad de Núñez desde los 14 hasta los 19 años. 

River sumó a sus arcas un ingreso que no esperaba gracias a una operación en el fútbol europeo que incluyó a un delantero surgido de sus divisiones juveniles. Aunque ya no forma parte del plantel, la transferencia de Lucas Boyé dentro de LaLiga activó un beneficio económico que tiene su origen en el reglamento de la FIFA.

Marchesín sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y quedará fuera de las canchas entre 15 y 20 días
Te puede interesar:

Boca pierde otro titular para el Torneo Clausura: quién lo reemplazará

El atacante argentino, que venía de jugar en el Granada, continuará su carrera en el Deportivo Alavés. El club oficializó la llegada del futbolista con un contrato que implica una suma millonaria y que, de manera indirecta, dejó ganancias para la institución de Núñez.

La transferencia se concretó en 5,8 millones de euros, cifra que permitió a River recibir un porcentaje correspondiente al mecanismo de solidaridad, una norma que garantiza a los equipos formadores un beneficio cada vez que un jugador que pasó por sus inferiores cambia de club a nivel internacional.

En este caso, el Millonario percibirá alrededor de 130 mil euros, monto que representa el 2,25% de la operación, ya que Boyé estuvo en la entidad de Núñez desde los 14 hasta los 19 años. Un ingreso extra que, aunque menor en comparación con grandes ventas, suma en la economía del club.

Lucas Boyé

El paso de Lucas Boyé en River

La historia de Lucas Boyé con la camiseta de River comenzó en las divisiones inferiores, aunque su camino en Primera no resultó sencillo. Su debut oficial se produjo en 2014 bajo la conducción de Ramón Díaz, y al poco tiempo, con la llegada de Marcelo Gallardo, siguió sumando minutos, aunque siempre relegado detrás de delanteros de renombre como Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora.

Lucas Boyé

A lo largo de su ciclo en el club, el atacante disputó 37 encuentros oficiales y convirtió 2 goles. Su participación se extendió hasta 2015, cuando sin poder consolidarse en el club, decidió continuar su carrera en Newell’s en busca de mayor continuidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Seattle Sounders le ganó la final a Inter Miami por 3 a 0

Escándalo tras la derrota del Inter Miami de Messi: Suárez se peleó y escupió a un colaborador de Seattle Sounders

Los cinco fichajes más caros corresponden al fútbol inglés.

Los 5 fichajes más caros del mundo en este mercado de pases: el primero es un crack

River le ganó a San Martín de San Juan.
play

River derrotó 2-0 a San Martín de San Juan y volvió a ser el único líder de su zona en el Clausura

El exfutbolista contó cómo fue jugar con Maradona.

Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

En caso de ganar, Inter Miami pasaría a encabezar la tabla de clubes con más títulos en la corta historia del certamen.

Messi en busca de un nuevo título con Inter Miami: cómo ver en vivo la final de la League Cup

Di Lollo puso el 1 a 0 parcial frente a Aldosivi en Mar del Plata

Video: el tremendo cabezazo de Di Lollo para poner a Boca en ventaja sobre Aldosivi

Rating Cero

De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Gimena Accardi y Andrés Gil terminaron con la obra que protagonizaban y Nico Vázquez comentó un posteo

Sorpresivo intercambio en redes entre Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación

En pleno 2025 que pase esto es muy triste de verdad, lamentó el episodio La Coqueta

Fuerte denuncia de La Coqueta: dos hombres le robaron y la agredieron a la salida de un boliche

Charly García adelantó una colaboración con Sting que se lanzará en octubre

El inesperado anuncio de Charly García junto a Sting que sorprendió a todos los fanáticos

Las Series de Netflix de las que todos hablan
play

Esta miniserie con solo 3 capítulos está dejando sin palabras a todos en Netflix: cuál es

La impresionante transformación de Miley Cyrus: así se veía cuando era más joven

últimas noticias

Un nuevo hito de C5N en redes sociales.

C5N alcanzó un nuevo hito: 5 millones de usuarios en TikTok

Hace 13 minutos
play

Rial le respondió a Bullrich tras pedir que lo allanen: "Esto se está convirtiendo en un régimen totalitario"

Hace 23 minutos
play

Escándalo de las coimas: qué encontraron en la caja fuerte de Jonathan Kovalivker

Hace 33 minutos
En lo que va de 2025 se registraron 164 femicidios en la Argentina

En lo que va de 2025, se registraron 164 femicidios en la Argentina

Hace 56 minutos
play
De qué se trata esta imperdible serie que se estrenará pronto. 

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y es protagonizada por Joaquín Furriel

Hace 58 minutos