El dineral que recibió River por el traspaso de un ex futbolista del club: quién es

River sumó a sus arcas un ingreso que no esperaba gracias a una operación en el fútbol europeo que incluyó a un delantero surgido de sus divisiones juveniles. Aunque ya no forma parte del plantel, la transferencia de Lucas Boyé dentro de LaLiga activó un beneficio económico que tiene su origen en el reglamento de la FIFA.

El atacante argentino, que venía de jugar en el Granada, continuará su carrera en el Deportivo Alavés. El club oficializó la llegada del futbolista con un contrato que implica una suma millonaria y que, de manera indirecta, dejó ganancias para la institución de Núñez.

La transferencia se concretó en 5,8 millones de euros, cifra que permitió a River recibir un porcentaje correspondiente al mecanismo de solidaridad, una norma que garantiza a los equipos formadores un beneficio cada vez que un jugador que pasó por sus inferiores cambia de club a nivel internacional.

En este caso, el Millonario percibirá alrededor de 130 mil euros, monto que representa el 2,25% de la operación, ya que Boyé estuvo en la entidad de Núñez desde los 14 hasta los 19 años. Un ingreso extra que, aunque menor en comparación con grandes ventas, suma en la economía del club.

Lucas Boyé EFE El paso de Lucas Boyé en River La historia de Lucas Boyé con la camiseta de River comenzó en las divisiones inferiores, aunque su camino en Primera no resultó sencillo. Su debut oficial se produjo en 2014 bajo la conducción de Ramón Díaz, y al poco tiempo, con la llegada de Marcelo Gallardo, siguió sumando minutos, aunque siempre relegado detrás de delanteros de renombre como Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora.

Lucas Boyé Redes sociales A lo largo de su ciclo en el club, el atacante disputó 37 encuentros oficiales y convirtió 2 goles. Su participación se extendió hasta 2015, cuando sin poder consolidarse en el club, decidió continuar su carrera en Newell’s en busca de mayor continuidad.