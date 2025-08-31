River - San Martín de San Juan: hora, formaciones y TV

El Millonario recibirá a los sanjuaninos con la intensión de recuperar el liderazgo de la Zona B, tras la victoria de Vélez. Con bajas en la lista de convocados, Marcelo Gallardo dispondrá un mix de titulares y suplentes.

River quedó segundo en la Zona B con 12 puntos, a dos de Vélez, pero tiene debe jugar este domingo

River recibirá a San Martín de San Juan en el Monumental en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. El conjunto de Marcelo Gallardo, buscará una victoria para volver a recuperar la punta de la Zona B, tras la victoria de Vélez.

Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

El Millonario, de agenda ocupada ya que pelea por tres frentes, viene de tres empates al hilo entre Copa Libertadores , Torneo y Copa Argentina , por lo que intentará de local lograr una victoria que lo mantenga en la cima de la zona.

Para este encuentro, el Muñeco decidió planea hacer una rotación en algunos puestos de la cancha y le dio descanso a Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quienes no concentraron, por el desgastante de los últimos encuentros.

La buena noticia para el Millonario es que Fabricio Bustos recibió el alta médica y ya está disponible para jugar nuevamente y podría volver al primer equipo teniendo en cuenta que Gonzalo Montiel fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha FIFA en la que la Selección argentina, jugará frente a Venezuela y Ecuador.

En esa línea, el entrenador riverplatense apostará a un mix entre titulares y suplentes: en el medio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Kevin Castaño podrían descansar y Juan Portillo tendría su primera chance desde el arranque como volante central .

Giuliano Galoppo, Galarza Fonda y Juan Cruz Meza compiten por dos puestos en caso de que Fernández y Castaño finalmente salgan. En tanto, Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina hacen lo propio con el lugar restante de dicho sector.

Por su parte, en la delantera, Maximiliano Salas sería titular junto a Miguel Borja. Las otras alternativas que tiene Gallardo en ofensiva, son los juveniles.

En tanto, el Santo logró establecerse a lo largo de las primeras fechas, donde actualmente, está en puestos de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli viene de derrotar a Gimnasia en La Plata y lleva ocho puntos en seis fechas.

Si bien está en zona de descenso, la octava posición les da cierto respiro y para seguir por la senda de la victoria, el Pipi repetirá los mismos 11 para sumar de a tres y lograr los tres puntos en un Monumental donde ganó solo una vez en su historia.

River – San Martin de San Juan: hora y televisión

Hora: 19.15

Televisión: TNT Sports

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

River – San Martin de San Juan: probables formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Maxi Salas. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.