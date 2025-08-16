El descargo de Gabriel Arias de Racing contra la AFA y el arbitraje: "Vienen pasando cosas raras"

Tras la derrota por 1 a 0 ante Tigre, el capitán de la Academia habló en conferencia de prensa en reemplazo de Gustavo Costas, que fue expulsado, y apuntó a las autoridades del partido, pero también disparó contra el ente comandado por Chiqui Tapia.

El arquero de Racing, Gabriel Arias, habló en conferencia de prensa luego de la insólita derrota ante Tigre en el estadio Presidente Perón en la cuarta fecha del torneo Clausura 2025 y se quejó del arbitraje de Darío Herrera por el penal convertido a los 90 minutos y por la expulsión de Franco Pardo. “Vienen pasando cosas raras”, deslizó contra AFA.

El equipo de Avellaneda puso más suplentes que titulares porque el martes se juega el semestre en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol, luego de perder por 1 a 0 en la ida en Uruguay. Con la mente puesta en ese día, mechó jugadores.

La Academia no tuvo un buen partido, pero logró ponerse en ventaja con un golazo de Adrián Balboa, pero tras un penal de Gabriel Rojas en los minutos finales, el Matador puso el empate. Luego, la visita aprovechó y lo dio vuelta en solo tres minutos. En el medio, Pardo se fue de la cancha por ver la segunda amarilla .

Ante esa realidad, Arias, uno de los apuntados por la derrota, indicó: "Vienen pasando cosas raras , pero no se puede decir nada porque uno se expone a sanciones. Cuando uno dice cosas que no le gustan a los de arriba molestan".

“Darío me parece un gran árbitro, pero siento que hoy no estuvo fino. ¿El penal? ¿Cuántos agarrones hay? Bruno me dijo que en el primer tiempo lo agarraron mucho más alevoso, pero terminan sancionando en contra nuestra ", apuntó debido a que el equipo se vio perjudicado por los árbitros también ante el partido de Boca.

En cuanto al juego, analizó: "Creo que el primer tiempo fue muy bueno, hace rato que no encontrábamos esa circulación y esos movimientos que los encontramos hoy. Después te queda la sensación que con la expulsión de Franco (Pardo) se desvirtúa porque ya sabemos lo difícil que es el fútbol argentino. Con un jugador menos se complica mucho más".

"El grupo está muy bien. Obviamente que nos duele perder. Es momento de empezar a generar esas buenas vibras que se fueron generando cada vez que salimos campeones. Uno sabía que venía acá y ganaba y que iba de visitante y ganaba. Son esas buenas vibras que nos transmite la gente y los dirigentes. Cuando todas las patas de la mesa están firmes las cosas funcionan y es todo mucho más fácil para Racing", agregó. Cabe destacar que, además de Pardo, Gustavo Costas fue expulsado por decirle “ladrón” al árbitro tras cobrar el penal.

Por último, respecto al partido frente a Peñarol por Libertadores, indicó que “hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar a prepararse para el martes que tenemos una verdadera final".

