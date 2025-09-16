16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Vélez - Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

El Fortín y la Academia se medirán en el primer partido de la serie, en busca de las semifinales. El encuentro de vuelta será la próxima semana en Avellaneda.

Por
Sin público visitante

Sin público visitante, Vélez y Racing jugarán este martes.

Vélez y Racing jugarán este martes en el estadio José Amalfitani de Liniers, en el marco del partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los fanaticos apoyaron al equipo de Gustavo Costas.
El encuentro, que no contará con la presencia de hinchas visitantes, será crucial para la definición en el pase a las semifinales del certamen internacional, ya que podría darle más confianza a aquel pueda sacar ventaja en el marcador.

Para este duelo, los locales vienen de un buen presente: hace 10 días se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras vencer de manera contundente a Central Córdoba (Santiago del Estero), y un empate ante Huracán por el Torneo Clausura.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró rescatar un punto frente al Globo con un equipo donde alternó con titulares y suplente, por lo que en este choque se espera que haga al menos 6 cambios respecto al equipo del último fin de semana.

maravilla martinez racing peñarol
Adrián Balboa y Maravilla Martínez en la victoria contra Peñarol.

Por su parte, la Academia viene de una sólida victoria por 2 a 0 ante San Lorenzo en el torneo local y si bien Costas todavía no dio indicios respecto al 11 titular, todo hace indicar que nueve nombres están confirmados y las dudas estará en la zona el ataque: quiénes acompañarán a Adrián “Maravilla” Martínez.

El ganador de la frase se meterá entre los cuatro mejores del certamen internacional y se medirá ante el equipo que gane el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

Vélez – Racing: hora y televisión

  • Hora: 19
  • Televisión: Fox Sports y Disney + Premium
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)
  • VAR: Rodolpho Toski (BRA)

Vélez – Racing: probables formaciones

  • Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

  • Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
