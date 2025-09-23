24 de septiembre de 2025 Inicio
Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

La Academia se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo sudamericano y ya espera rival. Tras ganarle los dos partidos a Vélez, buscará un nuevo título internacional.

El festejo de Racing en el vestuario.

El festejo de Racing en el vestuario.

La llave de semifinales del equipo de Gustavo Costas se completará tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el estadio UNO de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida. El Mengao buscará defender la ventaja adquirida en la Ciudad de las Diagonales, el próximo jueves a las 21.30.

gustavo costas Racing Velez

Racing, que este domingo jugará el clásico de Avellaneda frente a Independiente por la 10ª fecha del Torneo Clausura, tendrá nuevamente partido por el torneo continental recién en un mes: disputará el juego de ide el 21, 22 o 23 de octubre, mientras que el 28, 29 o 30 será el duelo de revancha.

Por otra parte, Racing definirá las semifinales en condición de local sin importar cual sea su rival. Se tratará del último cruce de ida y vuelta, dado que la final será a partido único en Perú.

Así quedó el cuadro de la Copa Libertadores de América

libertadores

Los equipos más ganadores de la Copa Libertadores

  • Independiente 7
  • Boca Juniors 6
  • Peñarol 5
  • Estudiantes de La Plata y River Plate 4
  • Flamengo, Gremio, Nacional de Montevideo, Olimpia, Palmeiras, Santos y San Pablo 3
  • Atlético Nacional, Cruzeiro y Inter de Porto Alegre 2
  • Argentinos Juniors, Atlético Mineiro, Botafogo, Colo-Colo, Corinthians, Fluminense, Liga de Quito, Once Caldas, Racing Club, San Lorenzo, Vasco da Gama y Vélez Sársfield 1
