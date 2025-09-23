Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales La Academia se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo sudamericano y ya espera rival. Tras ganarle los dos partidos a Vélez, buscará un nuevo título internacional. Por







El festejo de Racing en el vestuario.

Racing hizo historia, venció 1-0 a Vélez en Avellaneda y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores 28 años después con un 2-0 global. El conjunto de Gustavo Costas logró acceder a semifinales, mantiene la esperanza de lograr la máxima gloria continental y ya espera por su próximo rival.

La llave de semifinales del equipo de Gustavo Costas se completará tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el estadio UNO de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida. El Mengao buscará defender la ventaja adquirida en la Ciudad de las Diagonales, el próximo jueves a las 21.30.

Racing, que este domingo jugará el clásico de Avellaneda frente a Independiente por la 10ª fecha del Torneo Clausura, tendrá nuevamente partido por el torneo continental recién en un mes: disputará el juego de ide el 21, 22 o 23 de octubre, mientras que el 28, 29 o 30 será el duelo de revancha.

Por otra parte, Racing definirá las semifinales en condición de local sin importar cual sea su rival. Se tratará del último cruce de ida y vuelta, dado que la final será a partido único en Perú.