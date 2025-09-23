Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Racing venció por 1-0 a Vélez, en el Cilindro de Avellaneda, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y ya está entre los cuatro mejores equipos de América. La Academia, con gol de Santiago Solari, se llevó puesto al Fortín en la llave entre clubes argentinos y no dejó dudas tras imponerse tanto en Liniers (1-0, gol de Maravilla Martínez) como en casa. De esta manera, pasó a seminales del certamen continental tras 28 años y espera por el rival, que saldrá entre Flamengo y Estudiantes LP.
Evidentemente, el equipo de Gustavo Costas sabe jugar estos partidos. Le gusta. Se siente ganador. Desde aquella consagración en la Copa Sudamericana 2024, y luego la confirmación en la Recopa Sudamericana 2025, la Academia pasó a tener ese aura en los encuentros internacionales que sólo lo poseen los candidatos. Y Vélez lo sufrió.
Desde el minuto 1, el local entendió que el juego no iba a ser sencillo y le presentó batalla al equipo de Guillermo Barros Schelotto, que intentó con sus armas doblegar el arco que defendió Facundo Cambeses. Tras un primer tiempo donde Vélez intentó pero careció de efectividad, en la etapa complementaria llegaron las emociones.
A los 19' del segundo tiempo, Imanol Machuca, de un derechazo en el borde del área, había marcado la diferencia tras una floja respuesta del 1 de Racing. Sin embargo, a instancias del VAR, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich, anuló el gol ya que el balón no superó toda la línea de meta. El golpe anímico lo sintió Vélez, ya que enseguida llegó el tanto de la Academia.
facundo cambeses
La jugada clave: el gol que evita Facundo Cambeses en la línea.
Tras pegar varios tiros en los palos y buenas atajadas de Tomás Marchiori, Racing llegó al merecido gol con una jugada de lateral brasileño de Gabriel Rojas: dejó a varios en el camino por la banda izquierda y metió un centro ganador para que Solari sólo la empujara. Un 1-0 irremontable, una victoria de candidato, un triunfo made in Costas para la ilusión de toda la hinchada racinguista.
De esta manera, Racing llegó a las semifinales de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, desde que existe el actual formato: el anterior, fue frente a Sporting Cristal en 1997, tras superar a River en octavos de final y a Peñarol en cuartos. El próximo rival del equipo de Gustavo Costas se conocerá tras el duelo de vuelta entre Estudiantes y Flamengo, que se disputará en el estadio UNO de La Plata, luego del triunfo brasileño por 2-1 en la ida.
gustavo costas Racing Velez
Gustavo Costas, el artífice del éxito de Racing en Copa Libertadores.
