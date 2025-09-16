16 de septiembre de 2025 Inicio
Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La Academia fue efectivo en Liniers y se llevó el primer cruce ante el Fortín, que se quedó con uno menos por expulsión de Magallán y le anularon un gol a instancias del VAR. La vuelta será la próxima semana en Avellaneda.

Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.

Racing superó por 1-0 a Vélez, en el estadio José Amalfitani de Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La Academia, con gol de Adrián Maravilla Martínez, jugó un gran partido y ganó merecidamente ante un equipo local que quedó con un jugador menos, por la expulsión de Lisandro Magallán, sobre el final del primer tiempo. La vuelta será la próxima semana en Avellaneda.

Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.
El equipo de Gustavo Costas se llevó el primer chico por obra y gracias de su goleador: Maravilla Martínez. El 9 de la Academia se fajó con toda la defensa del local, tuvo su oportunidad para marcar y no falló. Así, se convirtió en el máximo anotador de la Copa Libertadores con 7 goles y 2 asistencias en 9 partidos y el mayor artillero de la historia de Racing en torneos internacionales con 18 tantos.

Partido reñido, de gol gana, de aprovechar errores, de Copa Libertadores. El equipo de Avellaneda aprovechó el jugador de más, tras la expulsión de Magallán a los 43 minutos del primer tiempo, tras un durísimo planchazo contra Juan Nardoni. Allí, la visita encontró la diferencia y, luego, se dedicó a bancar una ventaja en campo propio.

lisandro magallan roja
El &aacute;rbitro Wilton Sampaio ech&oacute; a Lisandro Magall&aacute;n sobre el final del primer tiempo.

Enseguida, Aaron Quirós, quien había ingresado en el segundo tiempo, empató el partido tras un tiro de esquina; sin embargo, el árbitro Wilton Sampaio, a instancias del VAR anuló la conquista porque en la ejecución del tiro de esquina previo, la pelota salió de los límites.

Las polémicas continuaron con el correr de los minutos. Mientas el local buscaba con más ganas que ideas el empate que nunca llegó, el árbitro brasileño fue protagonista de otra polémica. El árbitro brasileño había expulsado a Nardoni por una presunta infracción sobre Agustin Bouzat, pero el juez revisó la jugada y le retiró la roja al exvolante de Unión.

aaron quiros

El próximo partido será el martes 23 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Presidente Perón, correspondiente al partido de vuelta de esta serie. En el encuentro, Vélez había anotado un gol que fue anulado por el VAR, ya que la pelota había salido en el tiro de esquina previo. Racing llega a este partido tras una victoria contra Peñarol (3-1), mientras que Vélez también ganó su último encuentro contra Fortaleza (2-0). Este resultado marca un avance significativo para Racing en la competición.

Mirá el resumen de la victoria de Racing sobre Vélez en Liniers

NOTICIA EN DESARROLLO.

