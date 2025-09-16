Video: impresionante banderazo de los hinchas de Racing en la previa del partido contra Vélez por la Copa Libertadores

La Academia jugará este martes, desde las 19, frente al Fortín en el primer partido de los cuartos de final del torneo internacional. El partido de vuelta será la próxima semana en Avellaneda.

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Vélez y Racing también se juega fuera del campo de juego, y en la previa, los hinchas de la Academia protagonizaron un impresionante banderazo.

La delegación del equipo de Avellaneda, está concentrada en un hotel en Pilar y los fanáticos se acercaron a la puerta de las mismas para darle un gran apoyo a los jugadores y cuerpo técnico , que salieron para presenciar el momento.

El evento se dio poco antes de las 21, cuando Gustavo Costas , director técnico de la Academia, salió hasta el acceso principal para saludar a los fanáticos que se acercaron y les firmó camisetas. Entre tantos videos que circularon en redes, el delantero Adrián "Rocky" Balboa replicó en su cuenta de Instagram el gran momento y le agregó el emoji de dos corazones blancos y un puño cerrado.

LOS JUGADORES EN EL BANDERAZO DE RACING Rocky Balboa compartió un video del aliento de los hinchas de La Academia en la previa al cruce contra Vélez por la Libertadores pic.twitter.com/vTfkoxzj1a

Por su parte, el entrenador brindó un mensaje cargado de esperanza: “ Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero si estamos unidos será mucho más sencillo”.

Respecto a cómo se presentará el cotejo, consideró que será “complicado, como siempre”. “Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor”, indicó el DT.

Vélez – Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan

El partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes a partir de las 19 en el estadio José Amalfitani, en Liniers.

El choque, que contará con el arbitraje del brasileño, Wilton Sampaio, podrá verse a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Por su parte, el encuentro de vuelta será la semana siguiente a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda. El ganador se medirá con el equipo que se clasifique del encuentro entre Estudiantes y Flamengo.