16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: impresionante banderazo de los hinchas de Racing en la previa del partido contra Vélez por la Copa Libertadores

La Academia jugará este martes, desde las 19, frente al Fortín en el primer partido de los cuartos de final del torneo internacional. El partido de vuelta será la próxima semana en Avellaneda.

Por
Los fanaticos apoyaron al equipo de Gustavo Costas.

Los fanaticos apoyaron al equipo de Gustavo Costas.

X: Racing Club

El partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Vélez y Racing también se juega fuera del campo de juego, y en la previa, los hinchas de la Academia protagonizaron un impresionante banderazo.

Sin público visitante, Vélez y Racing jugarán este martes.
Te puede interesar:

Partidazo en Liniers: Vélez recibe a Racing por la Copa Libertadores

La delegación del equipo de Avellaneda, está concentrada en un hotel en Pilar y los fanáticos se acercaron a la puerta de las mismas para darle un gran apoyo a los jugadores y cuerpo técnico, que salieron para presenciar el momento.

El evento se dio poco antes de las 21, cuando Gustavo Costas, director técnico de la Academia, salió hasta el acceso principal para saludar a los fanáticos que se acercaron y les firmó camisetas. Entre tantos videos que circularon en redes, el delantero Adrián "Rocky" Balboa replicó en su cuenta de Instagram el gran momento y le agregó el emoji de dos corazones blancos y un puño cerrado.

Embed

Por su parte, el entrenador brindó un mensaje cargado de esperanza: “Todos tenemos el mismo sueño. El sueño lo tenemos que ir a buscar. Sabemos que no es fácil, pero si estamos unidos será mucho más sencillo”.

Respecto a cómo se presentará el cotejo, consideró que será “complicado, como siempre”. “Partido difícil, seguro. Uno siempre va para ganar los partidos. Sabemos que es un partido difícil, pero como digo siempre, si estamos juntos siempre es mucho mejor”, indicó el DT.

Vélez – Racing, por los cuartos de final de la Copa Libertadores: cuándo juegan

El partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes a partir de las 19 en el estadio José Amalfitani, en Liniers.

El choque, que contará con el arbitraje del brasileño, Wilton Sampaio, podrá verse a través de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Por su parte, el encuentro de vuelta será la semana siguiente a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda. El ganador se medirá con el equipo que se clasifique del encuentro entre Estudiantes y Flamengo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuatro argentinos se disputarán un lugar en las semifinales del certamen continental.

Atentos River, Vélez, Estudiantes y Racing: se definieron los árbitros para la ida de los cuartos de final

Nazareno Colombo, la figura del partido, grita con alma y vida su gol.
play

Y un día, Racing volvió a ganar en Avellaneda: superó por 2-0 a San Lorenzo y ya piensa en la Libertadores

Los cuartos de final de la Copa Libertadores fueron programados para los días 16 y 23 de septiembre.

Vélez y Racing jugarán sin visitantes el cruce por los cuartos de final

Rating Cero

Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.
play

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.
play

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de la Selección y se aclaró rápidamente.

Involucraron a Evangelina Anderson con un jugador de selección y se aclaró rápidamente: ¿qué pasó?

Alfa Santiago fue cuestionado por La Tora.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

El actor murió a sus 89 años.

Murió Robert Redford: dónde ver sus películas más recordadas

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

últimas noticias

MERCOSUR y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Mercosur y EFTA firmaron un Tratado de Libre Comercio en Río de Janeiro

Hace 14 minutos
El jugador llegó a River a principios de 2010.

Descendió con River, jugó en Europa y se retiró a los 30 años: nadie sabe sobre él

Hace 21 minutos
play
Fue un éxito en 2004 y gracias a Netflix, esta película de Denzel Washington vuelve a estar en tendencia.

Es una película del 2004, está en Netflix y te hace llorar como ninguna

Hace 22 minutos
play
Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix.

Esta serie romántica con estrellas que vuelven a las grandes producciones está siendo lo más visto de Netflix: cuál es

Hace 28 minutos
Aportan proteínas, fibra, antioxidantes y grasas saludables.

Por qué hay que lavar los frutos secos: los beneficios que trae y cómo hacerlo

Hace 28 minutos