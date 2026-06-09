Juana Tinelli confesó de qué vive y sorprendió a todos: "Me mantengo sola"

Juana Tinelli eligió su canal de streaming para responder a una de las críticas que más la persiguen, en donde se señala que no trabaja y vive de la fama de su padre . Con sinceridad, la influencer dejó en claro que se sostiene económicamente desde los 16 años y que ese es un logro del que se siente orgullosa.

"Soy una persona que está muy orgullosa y que se mantiene sola desde los 16 años económicamente. Lo digo porque es mi stream y porque lo quiero decir. Me cansé de que digan 'esta piba no labura, esta piba no hace nada'", afirmó durante la transmisión.

Al mismo tiempo, reconoció los privilegios que implica llevar el apellido Tinelli. "Tonto sería no aprovechar las puertas, las posibilidades porque sí, obvio, tener un apellido me las abrió. ¿Me voy a quedar culpándome en mi cama? No, lo voy a aprovechar, es así", sentenció. Y sobre la naturaleza de su trabajo aclaró: "Subiendo TikToks y bueno, esa es la vida que me tocó, no elegí otra ".

En otro tramo del stream, también reflexionó sobre el impacto de haber crecido frente a las cámaras desde pequeña . "Es difícil porque no conozco otra cosa, nací siendo expuesta", comentó. Y agregó: "No creo que esté para nada bueno. Siento que te hace crecer un poco más de golpe, pero porque te hace generar conciencia de cómo te observan".

Juana Tinelli contó por qué se separó de Tomás Mazza

La separación de Juana y el influencer Tomás Mazza había generado gran repercusión cuando se conoció, pocas semanas después de que la pareja blanqueara su relación en el verano. El vínculo llegó a su fin de manera sorpresiva, y las razones recién comenzaron a tomar forma públicamente en los últimos días.

El detonante fue la viralización de un video difundido la semana pasada en el que Tomás Mazza participaba de una conversación sobre el "body count" femenino, la cantidad de parejas sexuales que tuvo una persona, y se reía de una analogía que generó fuerte rechazo en redes. Ante la consulta de si le importaba ese indicador en una mujer, el influencer respondió: "¿El body count? Sí, es importante, sí", y avaló la comparación del "candado y la llave" que propuso su interlocutor.

Tomas Mazza y Juana Tinelli Juana Tinelli hizo pública su relación con un streamer a través de un romántico gesto que no pasó desapercibido. Twitch

Juana reaccionó en un video desde sus redes: "El candado, un asco". Luego fue más directa: "Me parece una falta de respeto, una falta de tacto, de empatía, de ser humano". Lo que más la sorprendió fue que el Tomás que conoció no encajaba con lo que vio en el video. "A mí no me cae mal. Pero escucho, es como que yo conozco a un Tomás, o conocí a un Tomás, que la verdad no me hubiese imaginado nunca escuchar ese tipo de cosas. Ni en pedo. Ni en pedo reírse...", cerró.

Por otra parte, Tomás Mazza confirmó la ruptura en diálogo con Puro Show y eligió la distancia como tono: "Son relaciones, a veces comienzan, a veces acaban, a veces te distanciás, a veces no. Son cosas humanas. No me pone triste, es así la vida".