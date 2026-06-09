Una famosa argentina vive una crisis económica y tuvo que salir a vender su emprendimiento

Una drástica reducción de sus ingresos debido al bloqueo de sus perfiles en redes la obligó a desprenderse de su negocio.

Cinthia Fernández tomó la decisión de desprenderse de uno de sus negocios comerciales y recientemente salieron a la luz las razones detrás de esta determinación. De acuerdo con lo informado por Pepe Ochoa en LAM, la panelista "vendió el escape room que tenía hace un tiempo luego de empezar a tener problemas económicos durante el tiempo que le cerraron sus redes sociales". A pesar de que posteriormente logró recuperar sus perfiles virtuales, el periodista precisó que a lo largo de ese bache financiero la mediática "tenía que meter muchas horas en la sala de escape".

La interrupción de sus redes sociales significó un duro revés para la economía de la bailarina, dado que la mayor parte de sus ingresos provienen de la publicidad digital. Frente a las complicaciones para sostener su ritmo habitual, la bailarina optó por desprenderse del establecimiento para saldar compromisos financieros pendientes y reordenar su presupuesto mensual.

Al respecto, el cronista del programa de espectáculos brindó detalles sobre los detalles que forzaron esta transacción: " Ella prefirió vender su parte, acomodarse por el tema de las cuentas , que se la cerraban, que sí, que no, y todas las marcas que perdió por ese tema, que bueno, ya todos lo saben, porque públicamente Cinthia no paró de hablar de ese tema, y porque obviamente se quiere dedicar a la abogacía".

Cinthia Fernández logró recuperar el acceso a su cuenta oficial de Instagram durante el mes de marzo, luego de atravesar un período de inactividad forzada. La restitución del perfil de la panelista se concretó gracias a la intervención directa de Roberto Castillo, quien debió elevar una presentación formal ante la Justicia para destrabar el conflicto que afectaba el principal canal laboral de la mediática.

La resolución del conflicto legal se dio a conocer a través de las plataformas virtuales del abogado, quien además es la actual pareja de la bailarina. En el comunicado oficial se detalló el dictamen de las autoridades: "Meta Platforms INC (Facebook Argentina) dio cumplimiento a la resolución judicial y restableció la cuenta. Así lo dictaminó el juzgado Federal Nro 2 de Campana a cargo del Dr. Adrián Charvay".

Cinthia Fernández y Roberto Castillo Redes sociales

Tras notificarse del fallo favorable que le devolvió su herramienta de trabajo, la modelo se mostró sumamente conmovida y aprovechó la ocasión para expresarle su afecto a su pareja. En una demostración de amor, la panelista elogió la destreza profesional del abogado dedicándole un romántico mensaje: "Una vez más tengo al campeón que jamás vi perder, mi león protector siempre ganando todo".

Por su parte, el representante legal también utilizó sus redes para resaltar el buen momento de la relación compartiendo una fotografía donde se los podía ver muy felices. Junto a la imagen, Castillo publicó una dedicatoria directa para Fernández: "Y nos levantamos una vez más... y nos vamos a levantar todas las que sean necesarias. Es imposible vencer a una persona que no deja de luchar. Te amo Mi Guerrera".