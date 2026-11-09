9 de noviembre de 2026 Inicio
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Detuvieron a "Milhouse", un joven que robaba camionetas 4x4 y subía los videos a TikTok

La Policía bonaerense arrestó a Ramiro Nicolás Fernández Noce y a otro adolescente de 15 años tras una serie de asaltos a mano armada en el Conurbano. La investigación se inició por el rastreo de un celular robado y el análisis de sus redes sociales.

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Ramiro Nicolás Fernández Noce tiene 18 años y lo apodan Milhouse.

Ramiro Nicolás Fernández Noce tiene 18 años y lo apodan "Milhouse".

La Policía bonaerense detuvo este fin de semana en Avellaneda a Ramiro Nicolás Fernández Noce, de 18 años, bajo la acusación de liderar una banda delictiva dedicada al robo de camionetas de alta gama en la zona sur del Conurbano. El sospechoso, conocido con el apodo de "Milhouse", exhibía los vehículos sustraídos y el botín en su perfil de la red social TikTok.

El hecho ocurrió en Estados Unidos.
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El fiscal Javier Barrera, titular de la Fiscalía N°2 de Quilmes, ordenó la captura del joven tras vincularlo con al menos dos robos a mano armada cometidos en Bernal durante el último mes. Durante los operativos también resultó arrestado un adolescente de 15 años, que quedó a disposición del Fuero Penal Juvenil.

El primer asalto adjudicado a la organización ocurrió el 16 de octubre, cuando cinco delincuentes interceptaron al conductor de una Toyota Hilux. "Bajate, y dame la plata, dame el celular y dame la billetera", le ordenaron.

En el segundo caso, registrado el 20 de octubre, un grupo de atacantes rompió el vidrio de una Ford Territory para sustraer el vehículo y pertenencias de la víctima.

El historial delictivo de Fernández Noce incluye su participación previa en grupos conocidos como "La banda de los atrevidos" y "La banda de los menores". El acusado recuperó la libertad en agosto pasado al cumplir la mayoría de edad, tras su paso por institutos de menores, donde recibió su apodo en referencia al personaje de Los Simpson.

Cayó "Milhouse": el análisis de redes sociales resultó clave para su detención

Los investigadores lograron identificar al joven a partir del rastreo de un celular robado a una de las víctimas, que condujo a una billetera virtual vinculada a un residente de la zona de Dock Sud y Sarandí. Esta pista inicial permitió llegar al perfil público del imputado en plataformas digitales.

El usuario de TikTok del principal acusado cuenta con más de 1.200 seguidores. Allí publicaba material donde se lo observaba a bordo de los vehículos robados en la autopista Buenos Aires-La Plata y exhibía armas de fuego. El cotejo de la vestimenta utilizada en los videos coincidió con la descripción aportada por las víctimas de los robos.

Los agentes de la comisaría 8va. de Bernal secuestraron en el domicilio del detenido un arma de fuego y varias llaves de rodados de alta gama. La fiscalía imputó a Fernández Noce por "robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda", mientras continúa la búsqueda de un tercer integrante del grupo criminal.

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