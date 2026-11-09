9 de noviembre de 2026 Inicio
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Murió el exjugador al que Hugo Gatti le atajó el penal con el que Boca ganó su primera Libertadores

Con 79 años, el lateral brasileño Vanderlei fue el encargado de ejecutar el último penal de la serie que definió el título continental de 1977 en Montevideo. Un año antes había celebrado la conquista frente a River y acumuló seis campeonatos durante su etapa en el equipo brasileño.

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Vanderlei disputó más de 500 partidos con Cruzeiro y quedó en la historia grande del fútbol brasileño.

Vanderlei disputó más de 500 partidos con Cruzeiro y quedó en la historia grande del fútbol brasileño.

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El exlateral brasileño Vanderlei murió este lunes, a los 79 años, en Belo Horizonte, según confirmó Cruzeiro, club en el que construyó gran parte de su carrera y al que representó en la final de la Libertadores de 1977, donde Hugo Gatti le atajó el penal decisivo con el que Boca consiguió su primera conquista internacional.

Tomás Aranda junto a Lionel Messi.
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En 1976, Vanderlei había sido titular en la conquista de la Copa Libertadores con Cruzeiro, que superó a River en la final y obtuvo el primer título continental de su historia. Un año más tarde integró el equipo que volvió a disputar la definición y terminó como subcampeón ante Boca, cuando Hugo Gatti le atajó un penal y se convirtió en ídolo del club argentino.

El exdefensor brasileño fue campeón de América con Cruzeiro en 1976 y finalista ante Boca en 1977.

El exdefensor brasileño fue campeón de América con Cruzeiro en 1976 y finalista ante Boca en 1977.

El comunicado difundido por Cruzeiro le atribuyó 536 partidos y lo ubicó séptimo entre los futbolistas con más presencias en la historia del club, además de recordar sus seis campeonatos y un torneo local en Minas Gerais, junto con una trayectoria que incluyó pasos por Corinthians, Londrina y América-MG.

El club no detalló la causa del fallecimiento y la familia tampoco difundió información sobre los problemas de salud que atravesaba el exdefensor en sus últimos días, pero si confirmó que el velorio se realizó este martes, en el Cemitério da Paz, en la ciudad de Belo Horizonte.

Cruzeiro despidió a Vanderlei y destacó su extensa trayectoria en el club brasileño.

Cruzeiro despidió a Vanderlei y destacó su extensa trayectoria en el club brasileño.

La increíble premonición de Hugo Gatti antes del penal que le dio la primera Libertadores a Boca

Algunos años después de la primera Copa Libertadores de Boca, Hugo Gatti recordó que antes de la tanda les pidió a sus compañeros que convirtieran todos los remates porque confiaba en su capacidad para atajar uno: "Ustedes metan todos, que yo saco uno", les dijo a los futbolistas del plantel en la previa de aquella definición.

La final había quedado igualada en la serie: Boca ganó 1-0 en la Bombonera y Cruzeiro repitió el resultado en Belo Horizonte. Como no había diferencia en el marcador global, el campeón se resolvió en un tercer encuentro disputado el 14 de septiembre de 1977 en el estadio Centenario de Montevideo.

El

El "Loco" Gatti le atajó el penal decisivo a Vanderlei y selló la primera Copa Libertadores de Boca.

Gatti reconstruyó luego el instante del remate y contó que identificó a Vanderlei como zurdo, por lo que eligió arrojarse hacia su izquierda y, tras contener el disparo, salió de inmediato a festejar con sus compañeros en la cancha, aunque años después resumió aquella intervención con una frase: "Fue suerte".

Hugo Gatti: su trayectoria en Boca, títulos y récords

La etapa de Hugo Gatti en Boca, entre 1976 y 1988, incluyó 417 partidos y varios de los títulos más importantes de su carrera: los Metropolitanos de 1976 y 1981, el Nacional de 1976, las Copas Libertadores de 1977 y 1978 y la Intercontinental de 1977 con el conjunto xeneize.

Antes de llegar al club de la Ribera, el arquero había jugado en Atlanta, River, Gimnasia y Esgrima La Plata y Unión de Santa Fe. Su trayectoria en Primera División terminó con 765 encuentros, una marca que durante años lo ubicó como el futbolista con más presencias en la máxima categoría.

El histórico arquero, que falleció en marzo de 2025, defendió el arco xeneize entre 1976 y 1988 y conquistó seis títulos con el club.

El histórico arquero, que falleció en marzo de 2025, defendió el arco xeneize entre 1976 y 1988 y conquistó seis títulos con el club.

Entre sus recursos técnicos quedó asociada la llamada "atajada de Dios", una forma de achicar a los delanteros en los mano a mano con el cuerpo cerca del suelo y los brazos extendidos, mientras que también compartió con Ubaldo Fillol el registro de más penales atajados en Primera, con 26 intervenciones.

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