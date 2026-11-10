Video: el emocionante saludo del papa León XIV con los niños que lo esperaban en el aeropuerto de Córdoba El Sumo Pontífice arribó a la provincia alrededor de las 9 de la mañana, tal como estaba previsto. Fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y decenas de fieles al pie del avión. Por Agregar C5N en









El saludo con los niños y jóvenes que lo recibieron en Córdoba

El papa León XIV ya llegó a Córdoba como parte de su gira por Argentina. Se reunirá en breves con los fieles, cuando lleve adelante una Santa Misa en el predio de Fadea.

En la pista de aterrizaje del aeropuerto, el gobernador Martín Llaryora encabezó la recepción oficial junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

En la bienvenida participaron estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, que mostraron un efusivo saludo al pontífice. La música estuvo a cargo de un coro de adolescentes perteneciente al Instituto Superior de Educación artístico musical Domingo Zipoli.

"Papa, Papa", le gritaban los niños. León XIV se dedicó a saludar uno por uno, tomándoles las manos y también aceptando los regalos que los jovencitos le daban. Con quienes se animaron también mantuvo un diálogo cortito, generando un momento que jamás se olvidarán.

"¡Hola, Papa!": la emoción de los más chicos al recibir a León XIV en Córdoba



El Papa se acercó a la gente, dio su bendición y compartió sonrisas con la multitud de chicos.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/fiUz00IvBt — C5N (@C5N) November 10, 2026 El Sumo Pontífice se dirigió hacia el predio de FaDEA, donde brindará una misa a la que se espera que asistan alrededor de un millón de personas, según la estimación del gobernador cordobés.