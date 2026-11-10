Video: el emocionante saludo del papa León XIV con los niños que lo esperaban en el aeropuerto de Córdoba

El papa León XIV ya llegó a Córdoba como parte de su gira por Argentina. Se reunirá en breves con los fieles, cuando lleve adelante una Santa Misa en el predio de Fadea.
El Sumo Pontífice arribó a la provincia alrededor de las 9 de la mañana, tal como estaba previsto. Fue recibido por el gobernador Martín Llaryora y decenas de fieles al pie del avión.
El papa León XIV ya llegó a Córdoba como parte de su gira por Argentina. Se reunirá en breves con los fieles, cuando lleve adelante una Santa Misa en el predio de Fadea.
En la pista de aterrizaje del aeropuerto, el gobernador Martín Llaryora encabezó la recepción oficial junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.
En la bienvenida participaron estudiantes de nivel primario y secundario de escuelas de alta montaña y de la capital provincial, que mostraron un efusivo saludo al pontífice. La música estuvo a cargo de un coro de adolescentes perteneciente al Instituto Superior de Educación artístico musical Domingo Zipoli.
"Papa, Papa", le gritaban los niños. León XIV se dedicó a saludar uno por uno, tomándoles las manos y también aceptando los regalos que los jovencitos le daban. Con quienes se animaron también mantuvo un diálogo cortito, generando un momento que jamás se olvidarán.
El Sumo Pontífice se dirigió hacia el predio de FaDEA, donde brindará una misa a la que se espera que asistan alrededor de un millón de personas, según la estimación del gobernador cordobés.
Después de la celebración de la eucaristía, el Papa se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Por la tarde, el Sumo Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar de un nuevo evento masivo en el Monumento de los Españoles, donde este lunes brindó una homilía ante más de 2 millones de personas: en esta ocasión, encabezará una vigilia con jóvenes a las 20.15.