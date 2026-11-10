Video: el recorrido de León XIV en el papamóvil hacia la Santa Misa en Córdoba

El papa León XIV llegó a Córdoba para brindar una Santa Misa y se dirigió hacia la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es donde brindará la celebración, en papamóvil para encontrarse con los casi 900 mil fieles que se acercaron para saludarlo.
El Sumo Pontífice se subió al vehículo papal para saludar a los fieles camino a la celebración de la Fábrica Argentina de Aviones. A las 18:10 viajará nuevamente a Buenos Aires.
El papa León XIV llegó a Córdoba para brindar una Santa Misa y se dirigió hacia la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es donde brindará la celebración, en papamóvil para encontrarse con los casi 900 mil fieles que se acercaron para saludarlo.
El Santo Padre llegó a boro de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas y se desplazó desde Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. La multitud lo esperó en todo el camino preparado por la seguridad y lo vieron pasar por las calles cordobesas.
La Santa Misa comenzó pasadas las 10, ya que el León XIV se encontró con personas con discapacidad y los bendijo. Cabe destacar que, desde la noche del lunes ya había más de 200 mil peregrinos aguardando la celebración.
En el lugar estaban la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, además de las autoridades de Córdoba.
El papa León XIV ya llegó a Córdoba como parte de su gira por Argentina. Se reunirá en breves con los fieles, cuando lleve adelante una Santa Misa en el predio de Fadea.
En la pista de aterrizaje del aeropuerto, el gobernador Martín Llaryora encabezó la recepción oficial junto al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.
"Papa, Papa", le gritaban los niños. León XIV se dedicó a saludar uno por uno, tomándoles las manos y también aceptando los regalos que los jovencitos le daban. Con quienes se animaron también mantuvo un diálogo cortito, generando un momento que jamás se olvidarán.