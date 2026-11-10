Video: el recorrido de León XIV en el papamóvil hacia la Santa Misa en Córdoba El Sumo Pontífice se subió al vehículo papal para saludar a los fieles camino a la celebración de la Fábrica Argentina de Aviones. A las 18:10 viajará nuevamente a Buenos Aires. Por Agregar C5N en









El Papa, desde el papamóvil. Redes sociales

El papa León XIV llegó a Córdoba para brindar una Santa Misa y se dirigió hacia la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), que es donde brindará la celebración, en papamóvil para encontrarse con los casi 900 mil fieles que se acercaron para saludarlo.

El Santo Padre llegó a boro de un Boeing 737 MAX 8 de Aerolíneas Argentinas y se desplazó desde Aeroparque Jorge Newbery hacia el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. La multitud lo esperó en todo el camino preparado por la seguridad y lo vieron pasar por las calles cordobesas.

AHORA | Así llegaba León XIV en el papamóvil



El emotivo recorrido del Sumo Pontífice en el predio de FAdeA entre banderas en alto, aplausos y cantos de los fieles.



Por @C5N y en https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/BmfYIHiEyW — C5N (@C5N) November 10, 2026 La Santa Misa comenzó pasadas las 10, ya que el León XIV se encontró con personas con discapacidad y los bendijo. Cabe destacar que, desde la noche del lunes ya había más de 200 mil peregrinos aguardando la celebración.

En el lugar estaban la Secretaria General de la Presidencia de la Nación Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, además de las autoridades de Córdoba.

Video: el emocionante saludo del papa León XIV con los niños que lo esperaban en el aeropuerto de Córdoba El papa León XIV ya llegó a Córdoba como parte de su gira por Argentina. Se reunirá en breves con los fieles, cuando lleve adelante una Santa Misa en el predio de Fadea.