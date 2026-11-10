10 de noviembre de 2026 Inicio
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Quiénes recibieron al papa León XIV en su llegada a Córdoba

La bienvenida oficial fue en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, donde miles de fieles se encontraron dentro del predio de Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). “Es un momento que quedará para siempre en la historia de nuestra provincia”, celebraron desde la provincia.

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El papa León XIV llegó a Córdoba apenas unos minutos pasadas de las 9. 

El papa León XIV llegó a Córdoba apenas unos minutos pasadas de las 9. 

Apenas minutos después de las 9 de este martes, el papa León XIV llegó a Córdoba para continuar con su tercer día de recorrido en Argentina. Una vez aterrizado en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, fue recibido por una multitud entre funcionarios provinciales, estudiantes y organizaciones de personas con discapacidad.

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Una vez pisado suelo cordobés, el Sumo Pontífice fue recibido por el gobernador, Martín Llaryora, quien estuvo acompañado por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi. Todos se acercaron con respetuoso y cálido saludo estrechando sus manos.

“El Papa León XIV llegó a Córdoba. El Sumo Pontífice fue recibido por el gobernador, Martin Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Sixto Rossi en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en un momento que quedará para siempre en la historia de nuestra provincia. Bienvenido, papa León”, escribieron en las redes sociales retratando el encuentro.

Por su parte, Llaryora también celebró el recibimiento del Papa: “¡Bienvenido a Córdoba, papa León XIV! El querido pueblo cordobés se funde en un abrazo estrecho y de cálida bienvenida, te recibimos con los brazos y el corazón abiertos, llenos de fe y alegría”.

Nos sentimos honrados y agradecidos. En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza, nos invita a construir una Argentina más unida, donde el diálogo y el respeto sean el camino”, agregó.

León XIV llegó a Córdoba: quiénes son los niños que recibieron al Papa

El papa León XIV llegó a Córdoba para celebrar una multitudinaria misa en la capital provincia y fue recibido por el coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli.

El coro de niños interpretó una series de obras como Da Pacem Domine, de Charles Gounod; Dona Nobis Pacem, de Wolfgang Amadeus Mozart; Hallelujah, de Georg Friedrich Händel; Gloria, de Alberto Dono; y Hanac Pachap Cussicuinin.

Además le ofrecieron al Papa un puñado de hierbas aromáticas llegadas desde la localidad de San Pedro, en Traslasierra, donde se realiza el Festival de los Cultivos Aromáticos.

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