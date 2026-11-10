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Por qué María Becerra atravesó rumores de separación con J Rei: ¿fue real?

Una celebración que estuvo marcada por algunos gestos que no pasaron inadvertidos y dieron lugar a distintas interpretaciones.

Por este motivo aparecieron rumores de separación entre María Becerra y J Rei.

Por este motivo aparecieron rumores de separación entre María Becerra y J Rei.

Redes sociales
  • María Becerra fue una de las grandes protagonistas de los premios Martín Fierro de la Música.
  • La cantante recibió tres estatuillas y dedicó parte de su discurso a su familia y equipo de trabajo.
  • La ausencia de J Rei durante la ceremonia despertó dudas entre sus seguidores.
  • Distintos comentarios en redes sociales alimentaron versiones sobre una posible crisis de pareja.

La relación entre María Becerra y J Rei quedó bajo la lupa después de una situación que se dio durante la última entrega de los premios Martín Fierro de la Música. Aunque la cantante tenía motivos de sobra para festejar, algunos detalles de su participación en la ceremonia despertaron dudas sobre su presente sentimental. La ausencia de su pareja y un discurso en el que no lo mencionó fueron suficientes para que comenzaran a circular versiones de una posible crisis.

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La artista de Quilmes fue una de las grandes protagonistas de la noche organizada por APTRA, donde recibió tres estatuillas: mejor artista femenina, mejor álbum por Quimera y mejor show en vivo por sus presentaciones en el estadio de River Plate. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, hubo algo que no pasó inadvertido: J Rei no la acompañó durante la gala. Tampoco apareció entre las personas a las que María agradeció al recibir sus premios.

La cantante se mostró muy emocionada en su discurso de agradecimiento en los MF de la Música.

La cantante se mostró muy emocionada en su discurso de agradecimiento en los MF de la Música.

Al momento de dedicar uno de los galardones, la cantante eligió destacar especialmente el apoyo de su familia y, en particular, el de su mamá. También recordó sus primeros pasos en la música y reconoció el trabajo de su representante, Natanael Real. En ese contexto, habló de los momentos difíciles y los cambios que atravesó durante el año, aunque no hizo ninguna referencia a su pareja.

Cuáles fueron los rumores de separación entre María Becerra y J Rei

La falta de J Rei en la ceremonia y su ausencia en los agradecimientos llamaron la atención porque ambos suelen mostrarse muy unidos en público. A partir de esos detalles, varios usuarios de X comenzaron a preguntarse qué estaba pasando entre ellos. Algunos también señalaron que el músico no había publicado un mensaje para felicitarla por sus premios y que, en cambio, había compartido una imagen mientras pescaba.

En redes sociales se especuló sobre un posible desgaste en la temporada.

En redes sociales se especuló sobre un posible desgaste en la temporada.

Las especulaciones no tardaron en crecer y algunas publicaciones incluso hablaron de una posible ruptura. Una cuenta lanzó una versión sobre un supuesto desgaste en la relación, mientras que otros comentarios apuntaron a un posible distanciamiento entre los dos. De todos modos, ninguna de esas afirmaciones estuvo acompañada por información que confirmara una separación. Además, tampoco hubo una declaración pública de ninguno de los dos que indicara que la relación había terminado.

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