El histórico triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil todavía resuena en Brasil. El presidente remontó la derrota en la primera vuelta y retuvo la primera magistratura del vecino país, lo que provocó que 48 horas más tarde Flávio Bolsonaro se fugara a Estados Unidos. Y a una semana de semejante victoria, el líder del PT dejó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.
"El pueblo escribió una página más en la historia de nuestra democracia", expresó Lula en X, quien le agradeció a "los jóvenes, que llevan la esperanza de futuro", y a "los ancianos, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación".
"Esta victoria es de la democracia, de la soberanía y de todos aquellos que creen en un Brasil más justo, fuerte y fraterno", subrayó. "¡Muchísimas gracias, Brasil! Nuestra marcha continúa", cerró el mandatario.
Bolsonaro, por su parte, llegó a EEUU el pasado miércoles y, este sábado, Donald Trump aseguró que "puede quedarse el tiempo que quiera". En la misma línea, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar públicamente el proceso electoral brasileño. "En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia", comentó al respecto.
A su vez, Flávio planteó este viernes que podría disputar la Presidencia antes de 2030, durante una transmisión por Instagram, y reabrió la polémica sobre una nueva convocatoria electoral tras perder el balotaje ante Lula da Silva.
"No estoy hablando de 2030, sino de antes", precisó al referirse a una eventual nueva votación. Reuters interpretó sus palabras como una señal de que el senador confía en una posible anulación de la fórmula Lula-Alckmin, cuya impugnación había anticipado que buscaría ante la Justicia Electoral brasileña, como parte de su estrategia opositora.