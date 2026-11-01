1 de noviembre de 2026 Inicio
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El mensaje de Lula da Silva, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia"

El presidente brasileño le agradeció a "los jóvenes, que llevan la esperanza de futuro", y a "los ancianos, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación". "Nuestra marcha continúa", expresó.

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Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. 

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El histórico triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil todavía resuena en Brasil. El presidente remontó la derrota en la primera vuelta y retuvo la primera magistratura del vecino país, lo que provocó que 48 horas más tarde Flávio Bolsonaro se fugara a Estados Unidos. Y a una semana de semejante victoria, el líder del PT dejó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

Flávio Bolsonaro ingresó a Estados Unidos pese a la prohibición de la justicia brasileña.
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"El pueblo escribió una página más en la historia de nuestra democracia", expresó Lula en X, quien le agradeció a "los jóvenes, que llevan la esperanza de futuro", y a "los ancianos, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación".

"Esta victoria es de la democracia, de la soberanía y de todos aquellos que creen en un Brasil más justo, fuerte y fraterno", subrayó. "¡Muchísimas gracias, Brasil! Nuestra marcha continúa", cerró el mandatario.

Bolsonaro, por su parte, llegó a EEUU el pasado miércoles y, este sábado, Donald Trump aseguró que "puede quedarse el tiempo que quiera". En la misma línea, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar públicamente el proceso electoral brasileño. "En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia", comentó al respecto.

A su vez, Flávio planteó este viernes que podría disputar la Presidencia antes de 2030, durante una transmisión por Instagram, y reabrió la polémica sobre una nueva convocatoria electoral tras perder el balotaje ante Lula da Silva.

"No estoy hablando de 2030, sino de antes", precisó al referirse a una eventual nueva votación. Reuters interpretó sus palabras como una señal de que el senador confía en una posible anulación de la fórmula Lula-Alckmin, cuya impugnación había anticipado que buscaría ante la Justicia Electoral brasileña, como parte de su estrategia opositora.

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