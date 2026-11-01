El mensaje de Lula da Silva, a una semana del histórico triunfo en el balotaje: "Una victoria de la democracia" El presidente brasileño le agradeció a "los jóvenes, que llevan la esperanza de futuro", y a "los ancianos, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación". "Nuestra marcha continúa", expresó. Por Agregar C5N en









Lula cargó contra Flávio Bolsonaro por la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Web

El histórico triunfo de Lula da Silva en el balotaje de Brasil todavía resuena en Brasil. El presidente remontó la derrota en la primera vuelta y retuvo la primera magistratura del vecino país, lo que provocó que 48 horas más tarde Flávio Bolsonaro se fugara a Estados Unidos. Y a una semana de semejante victoria, el líder del PT dejó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales.

"El pueblo escribió una página más en la historia de nuestra democracia", expresó Lula en X, quien le agradeció a "los jóvenes, que llevan la esperanza de futuro", y a "los ancianos, que representan la memoria, la sabiduría y la fuerza de nuestra nación".

Há uma semana, o povo brasileiro escreveu mais uma página histórica de nossa democracia!



Quero expressar minha profunda gratidão aos milhões de brasileiros, especialmente aos jovens, que carregam a esperança do futuro, e aos nossos queridos idosos, que representam a memória,… pic.twitter.com/wE2r4FPw08 — Lula (@LulaOficial) November 1, 2026 "Esta victoria es de la democracia, de la soberanía y de todos aquellos que creen en un Brasil más justo, fuerte y fraterno", subrayó. "¡Muchísimas gracias, Brasil! Nuestra marcha continúa", cerró el mandatario.

Bolsonaro, por su parte, llegó a EEUU el pasado miércoles y, este sábado, Donald Trump aseguró que "puede quedarse el tiempo que quiera". En la misma línea, el mandatario estadounidense volvió a cuestionar públicamente el proceso electoral brasileño. "En mi opinión, las elecciones fueron una desgracia", comentó al respecto.

A su vez, Flávio planteó este viernes que podría disputar la Presidencia antes de 2030, durante una transmisión por Instagram, y reabrió la polémica sobre una nueva convocatoria electoral tras perder el balotaje ante Lula da Silva.