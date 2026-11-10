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Total black: cómo fue el look de Valeria Mazza que sigue marcando tendencia

La modelo eligió una combinación de prendas clásicas y detalles delicados para una noche especial, con una propuesta que mantiene su elegancia característica.

Valeria Mazza destacó con su look total black.

Valeria Mazza destacó con su look total black.

Clarín
  • Valeria Mazza asistió a una gala solidaria con un elegante conjunto total black.
  • La modelo combinó un vestido midi strapless con un saco corto de estilo sastrero.
  • Los accesorios, el maquillaje natural y las ondas suaves completaron su estilismo.
  • Alejandro Gravier y Carolina Mazza también acompañaron la apuesta por los looks formales.

Los looks clásicos tienen una ventaja: se mantienen vigentes con el paso del tiempo y se adaptan a distintas ocasiones. Valeria Mazza volvió a demostrarlo durante una gala solidaria en la que apostó por una combinación elegante y sobria. La modelo asistió a la tercera edición del evento a beneficio de la Fundación Hospital de Clínicas, celebrado en la Embajada de Uruguay, y eligió un conjunto que reunió prendas tradicionales con detalles modernos.

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La propuesta estuvo a cargo de Atelier Pucheta Paz, la firma de los diseñadores Gustavo Pucheta y Fabián Paz, amigos cercanos de la modelo. El conjunto se destacó por su apuesta íntegramente negra y por la combinación de un vestido midi con un saco corto de inspiración sastrera. Una elección que permitió mantener una imagen sofisticada sin recurrir a demasiados elementos.

Así fue el look total black que lució Valeria Mazza.

Así fue el look total black que lució Valeria Mazza.

El vestido strapless tenía un escote recto y una silueta sencilla que acompañaba la figura. Por encima, el saco aportó estructura con sus hombros marcados, las solapas satinadas y la cintura entallada. La combinación de ambas prendas fue clave para lograr un estilismo equilibrado, con una impronta clásica que se mantiene vigente en distintas temporadas.

Así fue el look sorprendente de Valeria Mazza

Los accesorios terminaron de darle personalidad al conjunto sin quitarle protagonismo a las prendas principales. Valeria sumó un clutch rígido, zapatos de taco alto con tiras cruzadas sobre el empeine y un delicado collar de perlas. También incorporó algunas pulseras sutiles, que acompañaron la propuesta sin recargarla.

En cuanto al maquillaje y el peinado, la modelo mantuvo una línea natural. Eligió labios nude y ojos definidos, mientras que llevó su melena rubia suelta, con ondas suaves hacia los costados. Estos detalles acompañaron el estilo general del look y reforzaron la elegancia del total black, una combinación que suele funcionar tanto en eventos formales como en ocasiones especiales.

Valeria Mazza junto a su esposo, Alejandro Gravier.

Valeria Mazza junto a su esposo, Alejandro Gravier.

Valeria llegó a la gala junto a su esposo, Alejandro Gravier, quien también optó por un conjunto formal con traje azul oscuro, camisa celeste y corbata a rayas rojas. Durante la velada, la modelo posó además junto a su hermana, Carolina Mazza, que mantuvo la apuesta por el negro con un vestido largo, botas y una chaqueta de cuero. Así, la elección de Valeria volvió a mostrar cómo un clásico puede conservar su atractivo a través de pequeños detalles.

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