Sus dichos tuvieron lugar en una entrevista con el periodista Fernando Niembro quien le preguntó sobre los rumores que señalaban a Messi y Maradona como uno de los responsables por su alejamiento. "No no, Messi no. Lo que pasa es que en ese momento yo sabía que por afuera se movían las aguas", respondió en un primer momento Basile.

Para luego agregar: "Vi que había un movimiento entre los players y algunos directivos, total Argentina iba a clasificar igual".

"Yo venía jodido con algunos jugadores. Gago estaba en ese grupo, estaba en la rosquita Gaguito porque como siempre jugaba Mascherano de titular, él quería jugar", disparó el entonces DT.

Amistosos de la Selección en Estados Unidos: cuándo se jugarán y dónde

La Selección argentina hará su presentación en Estados Unidos frente a El Salvador y Nigeria en marzo.

El primer partido está programado para el viernes 22 en Philadelphia, frente a El Salvador, conjunto que fue rival de Inter Miami en el encuentro que en un empate sin goles y contó con la presencia de Lionel Messi.

Mientras que el segundo encuentro, ante Nigeria, se llevará a cabo el martes 26 de marzo, con sede aún por definir entre Los Ángeles y Chicago.