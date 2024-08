El capitán de Los Leones destrozó a Gonzalo Peillat: "Es un alemán más"

Agustín Mazzilli, no perdonó a Gonzalo Peillat.

"No es el primer partido que jugamos contra Alemania. Ya en el primer partido lo gritó de esa manera también y me pareció excesivo, pero creo que hasta ese momento todavía yo estaba con un poco de doble sensación porque era un jugador que compartí habitación, fue amigo mío y quería que vuelva ", señaló el capitán, en diálogo con ESPN, en su llegada al aeropuerto de Ezeiza proveniente de Francia.

"A partir de ese momento, hace dos años atrás, me puse a pensar y dejé en claro que (Peillat) es un alemán más. Claramente se nota que no le interesa o no tiene muchas sensaciones para con Argentina", agregó Mazzilli.

El festejo del argentino Gonzalo Peillat en un gol para Alemania contra los Leones que generó polémica

El jugador argentino de hockey Gonzalo Peillat, quien se nacionalizó alemán, causó polémica por su festejo luego de que convirtiera un gol para Alemania contra los Leones en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la derrota 3-2 de Argentina en los cuartos de final.

Peillat convirtió el 2-1 parcial de Alemania sobre los Leones en el segundo cuarto tras una ejecución de córner corto y fue criticado por su eufórico grito de gol. Luego, se abrazó con sus compañeros durante la celebración.

El jugador formó parte del equipo argentino que ganó la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, por lo que distintos usuarios de las redes sociales recordaron esa consagración en sus cuestionamientos al defensor de 31 años.

El tanto de Peillat para Alemania formó parte del triunfo del conjunto europeo, junto a los otros goles de Teo Hinrichs y Justus Weigand. Por su parte, para los dirigidos por Mariano Ronconi anotaron Maico Casella y Agustín Mazzilli.